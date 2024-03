De la idea al imperio digital; el secreto del éxito digital por Milo Gulías

“Mentoring Online Express” la fórmula del éxito para triunfar online

Hoy se tiene el placer de conversar con Milo Gulías, un reconocido experto en Marketing Digital y Growth Marketing.

Con una trayectoria consolidada y contrastada, Milo ha transformado el panorama digital para numerosas empresas, llevándolas hacia el éxito en un entorno cada vez más competitivo.

Hoy va a hablar sobre su último proyecto, “Mentoring Online Express”, una iniciativa revolucionaria destinada a emprendedores y profesionales donde aplica y pone a su disposición todo su conocimiento y expertise de más de 10 años dedicados al marketing con proyectos y casos de éxito muy relevantes.

Se podrá descubrir qué lo hace tan especial y cómo puede ser el catalizador que cualquier negocio online necesita para triunfar online.

Milo, cuéntanos, ¿Qué es exactamente “Mentoring Online Express”?

Claro, encantado de explicarlo y de estar aquí, por lo que me gustaría primero agradecer esta oportunidad de dar a conocer mi proyecto de mentoría, "Mentoring Online Express". Se trata de un programa personalizado, fruto de años de experiencia y aprendizaje en el campo del marketing digital y growth hacking, que te lleva de una idea ideal a tener tu propio negocio facturando y triunfando online. Ya sé que suena un tanto efusivo, pero es así. Mi objetivo es compartir todo el conocimiento de tantos años de experiencia, además de técnicas, tácticas y estrategias probadas que dan resultados garantizados porque entre otras cosas, no se trata de un método mágico que funciona mientras no se desgasta, sino de un proyecto de formación inmersiva y disruptiva donde cada alumno aprenda a crear y gestionar su negocio online además de escalar con éxito, entre otras cosas porque trabajamos en todos los canales y en todas las áreas del marketing.

¿Qué fue lo que te inspiró a crear "Mentoring Online Express"?

Buena pregunta, y justo de ahí nace este proyecto. Yo vi, por un lado, la necesidad de un programa que pudiera transformar rápidamente ideas en éxitos digitales. Muchos emprendedores tienen grandes ideas, pero se sienten abrumados por el mundo digital, por la cantidad de oferta, por la gran confusión y metodologías que son el timo de la estampita y quería, en definitiva, aportar mi granito de arena, ofreciendo un camino claro y personalizado hacia el éxito, basado en mis más de 10 años de experiencia en marketing digital y growth hacking, llevándolos de la mano paso a paso e implicándome en sus proyectos a la vez que les enseño todos los secretos además de evitar los errores por los que yo ya he pasado. Creo que era necesario que alguien hiciera algo profesional y que piense primero en resultados y no tanto en hacerse millonario en dos telediarios.

Entonces de forma resumida, ¿Cuál sería el objetivo principal de "Mentoring Online Express"?

El objetivo es brindar a emprendedores y profesionales las herramientas, conocimientos y estrategias necesarias para lanzar, gestionar y escalar sus negocios en el mundo digital de manera efectiva y en tiempo récord.

Queremos transformar ideas y sueños en negocios digitales exitosos y sostenibles en el tiempo.

Milo, sinceramente nos has dado un panorama muy claro de lo que buscas con este programa. Dicho esto, ¿A quién está dirigido este programa?

Está diseñado para emprendedores, startups, profesionales, pequeñas y medianas empresas que desean digitalizar su negocio, automatizar procesos y escalar su proyecto para tener una presencia digital, y que puedan hacerlo de manera autogestionada.

Está diseñado para ofrecer un camino claro hacia el éxito digital, independientemente de tu nivel de experiencia previa en marketing digital.

Me encanta cómo suena, te veo tan comprometido con el éxito de tus participantes que me emocionas. Hablando de eso, ¿cuáles son los principales beneficios que ofrece "Mentoring Online Express"?

Los beneficios son muchos, pero por destacar alguno diría que ofrecemos formación personalizada y tutorizada, crecimiento acelerado, mentoría individualizada y apoyo continuado, estrategias de marketing probadas y un soporte continuado. En resumen, transformamos ideas en negocios digitales exitosos y sostenibles, garantizando un acompañamiento exclusivo en cada paso del camino con un enfoque que asegura que cada participante pueda convertir su idea en un negocio exitoso y mantener un crecimiento sostenible.

Háblanos sobre el contenido del programa…

"Mentoring Online Express" incluye 15 módulos formativos que abarcan desde copywriting hasta estrategias de publicidad digital y growth marketing. Además, ofrecemos una experiencia educativa inmersiva, transgresora y disruptiva en un entorno que revolucionará el conocimiento y explotará las capacidades para convertirlos en auténticos expertos en el mundo digital, con ejercicios prácticos y casos reales, con sesiones de consultoría personalizados e individualizados, así como acceso a la Comunidad de Expertos Digitales, “Camaradas Digitales”.

Con tantos programas disponibles hoy en día, ¿Qué hace único a "Mentoring Online Express"?

Lo que nos hace únicos es la combinación de mentoría personalizada, contenido educativo de alta calidad y una comunidad activa para el apoyo continuado. Nos enfocamos en estrategias digitales efectivas y probadas que garantizan resultados tangibles. Y claro, no puedo olvidar mencionar la pasión y el compromiso que ponemos en cada mentoría. Creemos firmemente en el éxito de nuestros participantes y trabajamos incansablemente para asegurarlo.

Finalmente, ¿Cómo pueden los interesados inscribirse o saber más sobre el programa?

Los interesados pueden hacer clic en este enlace "¡Quiero Triunfar Online!" para acceder a más información y registrarse.

Incluso pueden reservar una consultoría totalmente gratuita conmigo donde ahondaremos en su proyecto y concluiremos cómo podemos ayudarle con nuestro Programa de Mentoría.

Pues bien, ha sido un auténtico placer escucharte y hablar contigo hoy, Milo. Gracias por compartir tu visión y pasión con nosotros. Estamos seguros de que "Mentoring Online Express" cambiará muchas vidas para mejor.

Muchas gracias a vosotros, el placer ha sido mío y nunca mejor dicho, ese es el gran objetivo, cambiar la vida de la gente para que todos tengamos derecho a vivir dignamente.