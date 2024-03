Jaime Ripoll reinventa la manera de conocer gente con la nueva aplicación 2kisses

El ser humano es sociable por naturaleza, por lo que, en muchas ocasiones, trata de encontrar nuevas maneras de conocer gente nueva.

Una de las mejores maneras de hacerlo es comenzando con las personas que se encuentran cerca, aprovechando las ventajas de la era digital. Si bien actualmente hay muchas apps de citas en el mercado, Jaime Ripoll es el responsable de crear una aplicación que está reinventando la forma en la que las personas se conocen. Todo esto a través de su nueva e innovadora app llamada 2kisses. A través de ella se puede, entre otras cosas, explorar puntos de encuentro cerca para conocer gente nueva completamente gratis.

Una app de citas innovadora e ideal para conocer gente nueva 2kisses es una aplicación creada por Jaime Ripoll, que no solamente ofrece la posibilidad de conectar con personas cerca, sino que proporciona una manera sencilla y divertida de romper el hielo a la hora de conocer gente nueva. En otras palabras, se trata de una app perfecta quienes buscan hacer nuevos amigos, pasar un buen rato en compañía de otras personas solteras o hasta para encontrar pareja.

No obstante, esta app se diferencia del resto porque está diseñada para crear encuentros reales entre las personas. Esto es fundamental dentro de la filosofía de la app, porque quienes estuvieron detrás de su creación creen firmemente que tanto el amor como la amistad pueden surgir en cualquier momento y lugar.

En definitiva, no importa si se es un veterano en aplicaciones de citas o si es alguien que se está iniciando en ellas, esta app está diseñada para adaptarse a todos los niveles y ser perfectamente útil para cualquiera.

Cómo se usa la app Lo primero que hay que hacer es registrarse completando un sencillo formulario que consta de solo tres pasos. Después solo hay que activar los servicios de ubicación para detectar a personas cerca. Al hacerlo, aparecerán en pantalla todos los usuarios en la zona o que están en el mismo lugar.

Finalmente, se puede intentar contactar con cualquier persona enviando Kisses (mensajes) o al hacer un Matchkisses (personas que se gustan). La app ya está disponible completamente gratis tanto en iOS como en Android y ya alcanzado en varios países el TOP 10 de aplicaciones más populares del 2024 en España.

Compromiso social con los animales 2Kisses colabora con Sonrisa Animal Mallorca, ayudando a las mascotas a encontrar una familia a través de su comunidad de usuarios.