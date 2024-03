Unos elementos que no pueden faltar en prácticamente ningún tipo de eventos son los vasos de plástico.

Sin embargo, cuando estos se personalizan se eleva su función mucho más, sirviendo incluso como una potente herramienta de marketing. Pero para poder conseguir vasos de plástico personalizados es necesario acudir a imprentas especializadas que garanticen una impresión de calidad para que causen una buena impresión a los clientes o los invitados. En esto es precisamente en lo que se especializa la firma srflyer.com, una imprenta física y online 100% española, especializada en impresión digital y offset.

Ventajas de los vasos de plástico personalizados Los vasos de plástico personalizados son una decisión acertada tanto en eventos de cualquier tipo, como para su uso dentro de un negocio con fines de marketing.

En primer lugar, este tipo de productos ayudan a potenciar la imagen corporativa, ayudando a fortalecer a identidad y presencia de una marca o negocio en el mercado. Esto es muy importante, si se considera que el mundo empresarial actual es cada vez más competitivo.

En segundo lugar, los vasos de plástico personalizados crean una conexión más profunda con la persona que los usa. Aunque tengan impreso un logotipo, los colores corporativos, un mensaje personalizado, una fotografía, etc. Esto hace que el vaso deje de ser un simple objeto, para ser algo representativo y con un significado que va más allá de su sola función. Otra de sus ventajas es que son una opción muy económica para dar identidad a un evento o hacer marketing, que no por ser menos costosa significa que sea menos efectiva.

Por último, los vasos de plástico son una plataforma para la creatividad, permitiendo a las empresas o las personas experimentar con diseños únicos, mensajes, campañas, etc.

La amplia experiencia de SrFlyer.com en el sector SrFlyer.com es una imprenta española con una amplia experiencia en la impresión digital, offset, de gran formato, rotulación y mucho más.

En esta imprenta, se pueden adquirir vasos de plástico de diferentes tamaños y medias, y personalizarlos con serigrafía circular hasta en un 85 % del perímetro del vaso. Entre las características de sus vasos, destaca que están fabricados en polipropileno resistente, aptos para el lavavajillas, son reciclables y reutilizables.

Por su parte, la razón para solicitar el servicio a esta imprenta es porque ofrecen múltiples ventajas con sus servicios. Por ejemplo, permite la personalización total, dando la libertad al cliente de elegir el diseño que desee. Además, son perfectos para potenciar la temática de cualquier evento.

Por último, hay que mencionar que los vasos de plástico personalizados de SrFlyer.com tienen un reducido impacto ambiental, al ser completamente reutilizables y duraderos.