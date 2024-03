Marta Tchai presenta 'No somos pájaros'

No somos pájaros es el segundo sencillo de adelanto del nuevo disco de Marta Tchai, "Memoria Infinita", de esencia indie rock y pop, que verá la luz en los próximos meses. No somos pájaros está producida por Sergio Salvi, fue grabada en su estudio el pasado verano. Cuenta además con la batería y las percusiones de Mariana Pérez.

Marta vuelve a tocar a los oyentes con la crudeza íntima de sus letras, en esta historia donde lo inevitable de la vida se pone de manifiesto, reafirmando una certeza de separación, porque hay cosas, como el volar, que no son posibles. Tras el sold out en la presentación de Nadie a quien querer, su último sencillo, el 10 de febrero, Marta anda preparando el estreno de estas canciones con toda su banda en Madrid, en el mítico Café Berlín el próximo 16 de mayo

Marta Tchai habla sobre su trayectoria artística "Comencé mi vida artística bailando, nada me gusta más que subirme a un escenario. Es el único lugar en el que me siento viva de verdad. Mi primer trabajo oficial fue como bailarina de ballet clásico en Turín, Italia, en el ballet del Teatro di Torino. Después lo dejé, volví a Madrid y anduve un tiempo dando clases de ballet y pensando por dónde tirar. Entonces me apunté a clases de interpretación en el estudio de Juan Carlos Corazza, lo cual me abrió un mundo nuevo de posibilidades creativas, entre ellos agarrar la guitarra y dar salida a los poemas que llevaban años llenando mis libretas.

Desde entonces he tratado de crear todo lo que he podido. Mis discos se han ido sucediendo, este será el séptimo álbum de estudio. He grabado con Paco Loco, dos de ellos, Fernando Vacas, Raúl Pérez, con él grabamos el último que hice junto a mi banda efímera, Berlin Texas, Sergio Salvi, Dany Richter... cada vez me preocupa más el sonido, cosa que en mis dos primeros discos me resultaba imposible, solo me preocupaba la hechura de canción, sin espacio para nada más.

También, en ficción, he escrito dos cortometrajes, más que nada por mi deseo de actuar: en 2018, "La Roca y el Mar", que fue proyectado en la sección oficial del Festival de cine de Zaragoza, y en 2022, Dirty Guacamole, este me atreví a dirigirlo, que ha sido seleccionado en dos festivales internacionales el pasado año, Cinalfama Film Festival, en Lisboa, y Screener Film Festival, en Londres.", explica Marta.

