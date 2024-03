Larimar City & Resort proyecta la construcción de más de 20.000 viviendas para quienes buscan casa en Punta Cana

En su último informe anual, la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias catalogó a 2023 como un año “excelente”.

Esto se debe tanto al crecimiento en la cantidad de proyectos como a la consolidación de las inversiones. En particular, se trata de un panorama que hace atractiva la posibilidad de invertir en inmuebles para vivir o alquilar.

A su vez, uno de los destinos centrales en este país es Punta Cana. En este paraíso caribeño ubicado en República Dominicana el crecimiento en el sector de bienes raíces ha sido constante y sostenido durante los últimos años. Hoy en día, el proyecto de Larimar City & Resort emerge como una alternativa conveniente para quienes buscan adquirir casa en Punta Cana.

Características de Larimar City & Resort Sobre este proyecto, Juan Andrés Romero, CEO de la empresa CLERHP Estructuras que impulsa esta obra, destaca que se trata de un concepto inmobiliario “disruptivo e innovador”.

En total, son más de 20.000 viviendas inmersas en un entorno respetuoso con el medioambiente, tecnológico y conectado con la naturaleza. Estas propiedades se distribuyen en 145 torres rodeadas de senderos, jardines, parques, lagos y zonas deportivas, así como townhouses y villas junto al campo de golf.

Además, esta ciudad resort integra novedades como fuentes de energía renovable, reutilización de aguas residuales y potabilización. Por otro lado, se prevé la instalación de una universidad, colegios, hoteles, hospital y zonas de negocios, comerciales y deportivas.

Pero los atractivos de este proyecto no terminan allí, ya que contará con más de 3 kilómetros de playas artificiales y un malecón con negocios de restauración y ocio desde los que será posible disfrutar de vistas espectaculares y una animada vida nocturna. En este sentido, Larimar City & Resort se configura como el único destino de República Dominicana que ofrece un paseo marítimo de estilo mediterráneo, en el sus habitantes podrán caminar descalzos por la arena junto a la orilla o sentarse en uno de los restaurantes o bares que completarán la exclusiva oferta de ocio de esta innovadora ciudad.

Juan Andrés Romero indica que, gracias a todos estos elementos, Larimar City & Resort se ha convertido en un referente arquitectónico y urbanístico a nivel internacional. Además, este proyecto está considerado como una de las mejores oportunidades de inversión en Punta Cana de los últimos tiempos.

Es un momento perfecto para comprar en Punta Cana A los diversos atractivos de proyectos como este, hay que agregar el entorno económico favorable que proporciona República Dominicana. En este sentido, el mercado de bienes raíces en este país ofrece ventajas competitivas que no se encuentran en otras naciones. Esto incluye una ubicación privilegiada, estabilidad económica y la posibilidad de acceder a un fuerte retorno de capital.

De hecho, los ejecutivos de Larimar City & Resort destacan la atractiva rentabilidad que puede obtener el comprador que adquiera una vivienda para destinarla al alquiler vacacional. Para ello, se apoyan en los resultados de una creciente industria turística que no ha cesado de batir récords en los últimos años. Esta ha generado una fuerte demanda de viviendas en alquiler, pero también una migración sostenida de gente que desea instalarse definitivamente en este destino.

A la hora de buscar casa en Punta Cana, el proyecto Larimar City & Resort se presenta como una de las mejores alternativas. La comercialización de la Fase I ya ha comenzado, y todavía mantienen ofertas de lanzamiento con viviendas a partir de 89.000 dólares (unos 82.000 euros). Las primeras entregas están programadas para finales de 2025.