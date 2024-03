Record go Mobility inaugura el verano con la apertura de sus oficinas estivales

Las delegaciones de Ibiza, Menorca, Zante y Olbia reabren sus puertas para ofrecer sus servicios de alquiler de vehículos a turistas e insulanos Record go Mobility, compañía mediterránea proveedora de soluciones de movilidad, arranca su temporada alta con la reapertura de sus oficinas de Menorca e Ibiza en España, Zante en Grecia y Olbia en Italia. Con ellas, la empresa de alquiler de vehículos se prepara para un nuevo verano que espera superar las cifras del anterior, que se cerró con más de medio millón de personas que confiaron en sus servicios durante las vacaciones.

Estas expectativas se deben a que este verano, la compañía cuenta con nueve oficinas más que el curso anterior, abiertas en destinos muy atractivos turísticamente y, todavía más, con la llegada del buen tiempo como son el Algarve o las Islas Canarias.

Reaperturas y aperturas

En el caso de las Baleares, las oficinas de Ibiza y Menorca, ambas situadas a menos de cinco minutos de los aeropuertos de las islas, se suman a la delegación con la que la compañía cuenta en Palma de Mallorca desde 2005.

Olbia, por su parte, se suma a la segunda oficina de Cerdeña de la compañía, en Cagliari, que también se mantiene abierta todo el año y a las oficinas de Catania, Palermo y Roma. Zante abre también sus puertas para sumarse a las situadas en Atenas y Salónica, siendo la tercera oficina del país griego.

Calidad y adaptabilidad como sus pilares

Si hay algo a lo que acostumbra la compañía, es a ofrecer una amplia variedad tanto en sus productos y servicios como en la flota que ofrece. Con ello, busca que el usuario pueda elegir entre todas las opciones aquellas que mejor se adapten a sus necesidades y las de su viaje.

Destacan servicios como el extra "Meet and greet" disponible en Menorca e Ibiza, con el que acercan el vehículo al usuario hasta el aeropuerto sin necesidad de pasar por la oficina o el "MIFI" en Zante y Olbia, con el que el usuario puede olvidarse de los problemas para conectarse al obtener un dispositivo de WIFI portátil para conectarte sin límites.

Record go Mobility

La compañía española de movilidad cerró el curso de 2023 con 13 nuevas aperturas, contando ya, con un total de 34 oficinas abiertas en las inmediaciones de los aeropuertos y estaciones de tren en los principales puntos turísticos de España, Portugal, Grecia e Italia.

En 2024, su hoja de ruta continúa con la vista puesta en la expansión internacional y se esperan nuevas aperturas incluso antes del inicio del verano.