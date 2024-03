VALORANT Masters Madrid presenta su primer tema musical ‘Míranos’, de SpreadLOF

'Míranos', cantado en español, es un adrenalínico canto a la perseverancia La inauguración de VALORANT Masters Madrid trae consigo el primer tema musical del evento, todo un himno a la perseverancia y una oda a los equipos que no se rinden. "Míranos", cantado en español, ha sido arreglado por el joven compositor e intérprete madrileño SpreadLof Manuel Lorente Freire, junto al estudio VALORANT Music de Riot Games.



VALORANT MASTERS Madrid, que se desarrollará hasta el próximo 24 de marzo, es una de las mayores competiciones internacionales del shooter táctico de Riot Games que reúne en el Madrid Arena a los ocho mejores equipos del mundo. Este año el torneo, que marca un hito crucial en el calendario competitivo electrónico, se interpreta en clave española y nadie mejor que el ganador de dos premios Grammy Latinos, Manuel Lorente Freire, para interpretar este espíritu, puramente patrio, en clave musical.



Manuel Lorente Freire, SpreadLof, ha vivido la música en familia desde siempre, criado en una casa de flamenco y copla, nieto del célebre Maestro Freire (compositor de coplas que forman parte del imaginario nacional como "Doce Cascabeles"), hijo de una actriz y un empleado de la RAE y hermano del compositor Félix Klain.

Inició su andadura en la música con 9 años participando en batallas de rap. La decisión de trasladarse a Medellín (Colombia) mientras trabajaba como camarero en una sala de Madrid y las restricciones que siguieron a la pandemia de COVID 19, que le impidieron regresar a su ciudad natal, favorecieron que crease grandes lazos con la industria musical latina.

SpreadLOF, que ha trabajado como compositor para gigantes de la industria desde Becky G ("Bailé con mi ex") a Rauw Alejandro ("Loquita") y que cuenta con hits que han logrado billones de streams globales fue premiado en 2022 con dos grammy Latino (de cuatro nominaciones como parte del equipo de Sebastián Yatra).

En 2023 fue de nuevo nominado a un Latin Grammy en la categoría "composición del año"

En estos años ha colaborado con grandes artistas latinos como Balvin, Arcángel, Llane, Mike Bahía, Blessed, Reik y muchos más.



"Míranos", su propuesta para VALORANT Masters Madrid, une la electrónica al rap en español y se lanza como un mensaje de resiliencia y superación. "No confiaron, pero míranos, llego con los míos y la grada explota", dice el texto.



"'Míranos' es adrenalina, energía pura. Nace desde la superación y la ambición de cualquier persona para cumplir una meta. Es el sentimiento para estos días en los que necesitas un empujón extra, recordar de dónde vienes y a dónde quieres llegar", explica SpreadLOF, Manuel Lorente Freire.



VALORANT Masters Madrid

Madrid recoge el testigo de Tokio como capital mundial del deporte electrónico con VALORANT MASTERS Madrid, un adrenalínico torneo internacional en el que el equipo español Team Heretics, compuesto por cinco jóvenes de entre 18 y 26 años de edad, representa Europa junto a los franceses de Karmine Corp. Deberá verse las caras contra otras siete escuadras internacionales incluido el campeón europeo, es decir los franceses de Karmine Corp, así como los mejores teams de las ligas regionales (Americas: con los brasileños de LOUD y los estadounidenses de Sentinels), Gen G y Paper Rex, con base en Singapur (como representantes de Pacífico), y los equipos chinos Edward Gaming y Funplus Phoenix.

En el Madrid Arena espera, además, sorpresas como meet & Greets con los creadores de contenido predilectos de la comunidad, cosplayers, juegos, regalos, una tienda con merchandising exclusivo y el esperado showmatch entre un equipo de reconocidos creadores de contenido españoles contra otro equipo de influencers del resto del mundo.

El día 24 se desvelará el segundo walk-on musical. María-Lea, cantaora cordobesa de flamenco, y el compositor sevillano de DnB "Wiguez" cerrarán el evento con su tema "Nunca".