¿Cómo evitar las páginas fraudulentas de venta de pellets?

La creación de páginas web falsas para engañar a los usuarios y cometer actividades delictivas es una práctica común entre los cibercriminales.

Estas páginas suelen diseñarse para parecer legítimas y persuadir a los usuarios desprevenidos para que proporcionen información personal o financiera, o para vender productos falsificados o inexistentes.

Desde hace dos años, con las grandes subidas del gas y de la electricidad, aumentaron exponencialmente las páginas de fraude en venta de biomasa (pellets y leña).

Las webs fraudulentas que se dedican a la venta de pellets pueden aparecer de diversas formas y con diferentes estrategias para engañar a los consumidores. Es importante analizar algunas señales de advertencia que podrían indicar que una página web trata de engañar a los usuarios a la hora de comprar el pellet.

Al igual que sucede en otros muchos mercados, la época de popularidad no está exenta de fraudes. El pellet se ha convertido en uno de los productos estrella para calentar los hogares durante el invierno. Se trata de un biocombustible que, a pesar de su aumento de precio en los últimos meses por la crisis energética y de materias primas, goza de un éxito sin precedentes. El fraude del pellet ha existido desde hace unos cuantos años, pero se ha disparado de forma reciente con la crisis energética.

Gran parte de los fraudes que se han cometido han sido a través de internet. Los estafadores crean una web que se asemeja a las páginas que venden pellets reales. De esta manera, el usuario piensa que está comprando pellets en la página oficial, sin embargo, lo está haciendo en una web fraudulenta donde, además, solo se puede pagar a través de una transferencia bancaria. De esta forma, una vez que el cliente ha realizado el pago, el vendedor desaparece.

¿Cómo detectar que una web es fraudulenta? Desde Mi Pellet y Más facilitan una serie de pasos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar pellets por internet. En qué hay que fijarse a la hora de comprar por internet biomasa en general, y pellets, en particular.

Verificar que se trata de una empresa real

Los datos fiscales de la empresa están visibles y son reales. Hay que realizar búsquedas tanto en la web de la empresa como en los buscadores para indagar que se trata de una empresa real.

Falta de comentarios o reseñas de clientes: Las opiniones de otros clientes son una forma importante de evaluar la reputación y confiabilidad de una empresa. Si no se pueden encontrar comentarios o reseñas de clientes en la web, podría ser una señal de que no es legítima.

Los datos de contacto son verídicos

El correo electrónico, el número de teléfono y los diferentes medios de contacto son reales y están activos. Resulta que las páginas de estafas ofrecen la opción de pagar, pero es imposible contactar con ellos: teléfonos dados de baja, buzón de voz…

Métodos de pago sospechosos

Si la web solo acepta formas de pago poco comunes o poco seguras, como transferencias bancarias o criptomonedas, en lugar de opciones más seguras como tarjetas de crédito, PayPal, financieras... esto podría ser una señal de que están tratando de evitar ser rastreados. Pese a mostrar imágenes o emoticonos de tarjetas de crédito o entidades bancarias, solo permiten el pago a través de transferencia.

Autoría de la imagen

Chequear el origen de las imágenes utilizadas en las webs. Es muy habitual que las webs fraudulentas roben las imágenes de otras tiendas más conocidas, especialmente grandes superficies. Si se pulsa sobre la imagen, se puede realizar una búsqueda en Google de la imagen, y saldrá la web original entre los primeros resultados.

Evitar las grandes gangas

Si los precios de los pellets en la página web son significativamente más bajos que los precios promedio del mercado, podría ser una señal de que la web es fraudulenta. Los estafadores a menudo utilizan precios bajos para atraer a los consumidores. Comprobar si los precios de los productos están dentro de la media y no hay grandes descuentos ni ofertas desorbitadas.

Longevidad de la página web

Hay que asegurarse de que lleve varios meses al menos operando. ⁣Las webs fraudulentas no duran mucho abiertas debido a que terminan cerrando por las denuncias de los clientes afectados.

Sitio web poco profesional

Los sitios web fraudulentos a menudo tienen un aspecto descuidado o poco profesional. Esto puede incluir errores gramaticales o de ortografía, imágenes de baja calidad o diseños poco atractivos.

Falta de políticas de privacidad y devolución

Las tiendas falsas a menudo carecen de políticas de privacidad o devolución, lo que indica que no les importa la seguridad o satisfacción del cliente.

Analizar bien todo antes de comprar Siempre es importante investigar a fondo cualquier empresa antes de realizar una compra en línea. Buscar reseñas en sitios de confianza, verificar la información de contacto y comparar los precios y políticas con otras empresas para asegurarse de estar tratando con un vendedor legítimo y confiable.

Desde mipelletymas.com realizan un trabajo minucioso para detectar este tipo de páginas, dando difusión en sus canales.

Cualquier persona que haya sufrido o haya detectado un intento de estafa o fraude de estas características, por favor, hay que darlo a conocer denunciándolo ante la Policía o Guardia Civil y en la propia Oficina de Seguridad del Internauta (OSI perteneciente al INCEBE) y denunciarlo a Google para evitar que salga en las búsquedas

Entre todos se puede hacer que la adquisición y compra de productos en internet sea más segura.