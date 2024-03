Valorant Master Madrid: todo preparado para que empiece la competición

El 14 de marzo a las 16:00 (hora peninsular española) será el primer partido entre Karmine Corp y FunPlus Phoenix. Team Heretics, el único representante español, debutará el 15 de marzo a las 19:00 (hora peninsular española) El Madrid Arena ya está preparado para vivir uno de los eventos internacionales más importantes del shooter táctico de Riot Games, VALORANT Masters Madrid. 10 días de competición, del 14 al 24 de marzo, para conocer cuál de los 8 mejores equipos del mundo será el primer gran campeón de la temporada 2024.

En víspera de la inauguración del torneo, los jugadores atendieron a los medios en un evento de prensa que sirvió para conocer más a los auténticos protagonistas de la competición y sus sensaciones a falta de un día para que empiece Masters Madrid.

Por parte de Team Heretics, el único equipo español que ha logrado clasificarse en el torneo, Benjy "benjyfishy" Fish fue el encargado de contestar a las preguntas de los medios.

"Tenemos mucha motivación por jugar en casa, en Madrid. Me gusta pensar que estamos aquí por una razón y que vamos a llevarnos la victoria", destacó benjyfishy. Asimismo, benjyfishy dejó claro que está muy contento de enfrentarse a Sentinels en el primer partido, puesto que son el conjunto con el que más ganas tenía de jugar. Interrogado por el jugador de su escuadra más creativo e innovador no dudó en subrayar el talento de uno de los benjamines del roster, Dominykas "Miniboo" Lukaševičius, de quien elogió su espectacular desempeño en VCT 2024: EMEA Kickoff.

El único jugador hispanohablante del torneo, Matias "Saadhak" Delipetro reiterò su felicidad por representar a LATAM en esta relevante competición, subrayó su orgullo y el disfrute que le produce la presión del competitivo en esports, tras muchos años de competición. También dedicó unas palabras a la comunidad española de VALORANT, por el "fuego en el corazón" de la comunidad española.

Por su parte, Tyson "TenZ" Ngo, jugador de Sentinels, primer rival de Team Heretics en Masters Madrid, destacó su motivación de cara a este torneo y las buenas sensaciones del equipo en lo que va de año. Desde la seguridad de saberse escuadra predilecta en la competición, se expresó sobre el enfrentamiento contra el conjunto español, al cual no quiso subestimar, si bien reiteró una absoluta confianza por parte de Sentinels para ganar este encuentro.

Por lo que respecta a Zheng "ZmjjKK" Yongkang, duelista de EDward Gaming, dejó claro que todos los equipos que han llegado hasta Masters Madrid están preparados y están a un muy buen nivel. Y destacó la importancia de mantener la tranquilidad y serenidad

"Poder albergar VALORANT Masters es un orgullo y un tributo para la comunidad española, que, estamos seguros, responderá con toda su pasión. -sostiene Alberto Delgado, Brand Manager de VALORANT para España, Italia y Portugal- Estamos muy emocionados y expectantes por lo que sucederá en los próximos días que queremos vivir con el entusiasmo y las ganas que nos caracteriza, "a nuestra manera" para dejar nuestra huella en la historia del competitivo del shooter táctico de Riot Games".

El primer partido de Masters Madrid será hoy a las 16:00 (hora peninsular española) y enfrentará a Karmine Corp y FunPlus Phoenix. El debut de Team Heretics contra Sentinels tendrá que esperar hasta el 15 de marzo a las 19:00 (hora peninsular española).

VALORANT Masters Madrid estrena un nuevo formato con respecto al último torneo que se llevó a cabo en Tokio el año pasado. La competición empezará con una Fase Suiza en la que los equipos deberán conseguir dos victorias para pasar a la siguiente ronda. Si, por el contrario, pierden dos partidos, quedarán eliminados. Los encuentros de la fase suiza serán al mejor de 3 mapas.

Cuatro conjuntos pasarán a la fase eliminatoria. Será un cuadro de eliminación doble con una primera ronda al mejor de 3 mapas y el resto de cruces al mejor de 5 mapas. Todos los detalles del formato aquí.

Aunque las entradas para la final se agotaron, hay todavía billetes disponibles para el resto de fases de Masters Madrid, pueden comprarse aquí para vivir uno de los mayores eventos internacionales de VALORANT en directo.