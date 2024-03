Ingeniero/a de procesos, Product Manager y Supervisor/a de mantenimiento, los profesionales más demandados mejor pagados en alimentación

Adecco analiza las remuneraciones del sector Alimentación y Bebidas en España, centrándose en las once posiciones más demandadas en estos momentos, así como su situación actual y previsiones de futuro. Remuneraciones medias hasta 42.000 K Hoy se presenta la tercera edición de la Guía Salarial Adecco Alimentación y Bebidas, un completo análisis de las remuneraciones en 2024 en España para un sector clave en la economía de nuestro país, centrándose en las once posiciones más demandadas en la actualidad, con salarios máximos de hasta 42.000 euros brutos anuales.

La industria de la Alimentación y Bebibas se mantiene como la primera industria manufacturera del país y uno de los principales exportadores de nuestra economía. Aunque está sufriendo un contexto muy complicado que ha tensionado extremadamente la cadena alimentaria con un escenario de aumento de precios junto con las medidas adoptadas para la contención de la inflación como subida en tipos de interés, lo que ha llevado a los hogares españoles a contener gastos y a modificar patrones de consumo.

En términos simples, la industria alimentaria en España está experimentando un crecimiento más lento en comparación con la economía general del país. Esto significa que su importancia relativa ha disminuido en las últimas tres décadas.

Tendencias en RRHH para 2024

En el sector de la industria alimentaria, las tendencias en Recursos Humanos suelen alinearse con cambios generales en el mundo laboral, pero también incorporan particularidades propias de esta industria. Algunas de estas son:

Digitalización y tecnología: La adopción de tecnologías para mejorar los procesos de reclutamiento, gestión de talento, capacitación y seguimiento de desempeño son tendencia. La implementación de sistemas de gestión de recursos humanos (HRMS) y el uso de aplicaciones móviles para mejorar la comunicación interna también son comunes.

Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC): La búsqueda de talento que comparta los valores de sostenibilidad y compromiso con el medio ambiente es una nueva directiva del sector. Las empresas en el sector alimentario están mostrando un interés creciente en demostrar su compromiso con la RSC y atraer a empleados/as que compartan esa visión.

Desarrollo de habilidades sociales (soft skills): Se valora cada vez más el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la inteligencia emocional. Estas habilidades son fundamentales para enfrentar los desafíos constantes de la industria alimentaria, desde la innovación de productos hasta la gestión de crisis.

Flexibilidad laboral: La pandemia aceleró la adopción del trabajo remoto para ciertos puestos y es probable que persista una combinación de trabajo presencial y remoto. Las empresas están reevaluando sus políticas para ofrecer mayor flexibilidad laboral, lo que puede ayudar a atraer y retener talento en un mercado competitivo.

Diversidad e inclusión: Hay un enfoque creciente en la diversidad y la inclusión en todos los niveles de la industria alimentaria. Las empresas del sector están implementando políticas para fomentar entornos de trabajo inclusivos y diversas fuerzas laborales, reconociendo los beneficios de la diversidad en la innovación y el rendimiento empresarial.

Capacitación y desarrollo continuo: Se valora la formación continua para mantener actualizados a los empleados/as en temas como seguridad alimentaria, regulaciones, tecnología y desarrollo personal y profesional. Estas tendencias reflejan la evolución del entorno laboral y las necesidades cambiantes de las empresas en el sector alimentario, enfocándose en la adopción de prácticas más modernas, inclusivas y sostenibles para atraer, retener y desarrollar el talento adecuado.

Los perfiles clave del sector y sus salarios

Adecco Alimentación presenta los once perfiles más demandados del sector y sus tablas salariales para este 2024.

Ingeniero/a de procesos

Este perfil es el mejor retribuido[1] de todos los analizados para el sector alimentario, con un sueldo que en autonomías como la Región de Murcia puede estar en torno a 32.000 euros brutos anuales para las posiciones de más experiencia, pero que en otras regiones como la Comunidad de Madrid puede añadirle hasta 10.000 euros más y alcanzar los 42.000 euros.

Este/a profesional es el responsable de optimizar los procesos de producción de alimentos, diseñando y mejorándolos cuando sea necesario, implementando tecnologías para aumentar la eficiencia y es el garante de los estándares de calidad.

Product Manager

La banda salarial de este perfil puede ir desde los 35.000 euros brutos anuales en autonomías como Galicia, Asturias, Aragón, Murcia o Castilla y León, y llegar a alcanzar los 40.000 euros en regiones como Cataluña, el País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, para su banda más alta.

Estos/as perfiles gestionan integralmente un producto alimentario desde su concepción hasta su comercialización, dirigiendo estrategias de lanzamiento, análisis de mercado y ciclo de vida del producto.

Supervisor/a de mantenimiento

Su retribución media puede ir desde 28.000 euros al año en autonomías como Asturias (en posiciones con más de una década de experiencia) a 40.000 euros en comunidades tales como Cataluña, la Comunidad de Madrid o Castilla-La Mancha.

Este/a profesional es la persona responsable de supervisar y garantizar el mantenimiento de equipos e instalaciones en la industria alimentaria, coordinando actividades de mantenimiento y asegurando la operatividad de maquinarias.

Digital Marketing Manager

El salario de este perfil en nuestro país, con una alta demanda en los últimos años, puede ir desde los 30.000 euros anuales de la Región de Murcia, hasta los 40.000 euros brutos al año que percibe en su franja más elevada un profesional en la Comunidad de Madrid.

Se trata de la persona encargada de diseñar y ejecutar estrategias de marketing digital para promover productos alimentarios en línea, gestionando campañas, redes sociales y análisis de métricas.

Brand Manager

Estos/as profesionales se mueven en una horquilla salarial que parte, en su franja superior, de 35.000 euros anuales brutos en zonas como Galicia, Asturias, la Región de Murcia, Aragón o Castilla y León, hasta los 40.000 euros de Cataluña o la Comunidad de Madrid.

Los/as Brand Managers son los responsables de gestionar y desarrollar la identidad y posicionamiento de una marca de alimentos o bebidas, trabajando en estrategias de branding, análisis de mercado y coherencia de la marca.

Planificador/a

La banda salarial para las posiciones más senior parte de los 30.000 euros brutos al año que perciben estos profesionales en regiones como Asturias o Galicia hasta los 40.000 que cobran en autonomías como Madrid y Cataluña.

Es la persona encargada de coordinar y programar la producción de alimentos, gestionando recursos y materiales, planificando inventarios y asegurando el cumplimiento de plazos.

Ingeniero/a de Calidad

Su salario medio para las posiciones de más experiencia en autonomías como la Región de Murcia y Castilla y León puede estar en torno a 32.000 euros anuales y alcanzar en otras como la Comunidad de Madrid y Cataluña los 40.000 euros.

Este perfil se encarga del desarrollo y aplicación de sistemas de gestión de calidad para garantizar el cumplimiento de estándares y regulaciones. Supervisa y controla los procesos de fabricación para asegurar la consistencia y la calidad de los productos.

Ingeniero/a de Mantenimiento

La horquilla salarial de estos/as profesionales puede ir de los 33.000 euros anuales que perciben en Galicia y Asturias a los 37.500 euros de regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía, y la Comunidad Autónoma Vasca. Su remuneración más alta se percibe en la Comunidad de Madrid, con hasta 40.000 euros anuales para las posiciones de más experiencia.

Es el responsable de planificar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo para evitar fallos, así como de solucionar problemas de manera rápida mediante mantenimiento correctivo. Busca de forma constante maneras de mejorar la eficiencia y la vida útil de los equipos.

Jefe/a de turno

Su retribución media puede ir desde 27.000 euros al año en autonomías como la Región de Murcia a 35.000 euros en comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad de Madrid.

Es el/la profesional que dirige y supervisa las operaciones durante un turno específico en una planta de producción de alimentos, coordinando actividades de producción, asegurando el cumplimiento de normativas y resolviendo incidencias.

Comercial Distribución

Estos/as profesionales se mueven en una horquilla salarial que parte, en su franja superior, de 24.000 a 27.000 euros anuales brutos en zonas como la Región de Murcia, Asturias, Galicia, Andalucía, Aragón o Castilla y León, hasta los 35.000 euros de Cataluña.

Estos/as comerciales están a cargo de la distribución y venta de productos alimentarios a nivel comercial, estableciendo relaciones con distribuidores, gestionando estrategias de ventas y supervisando la cadena de suministro.

Gestor/a del punto de venta

La banda salarial para los/as profesionales de más experiencia parte de los 24.000/25.000 euros brutos al año que perciben estos profesionales en regiones como Murcia, Asturias o Galicia hasta los 35.000 que cobran en Cataluña.

Estos/as profesionales son los coordinadores/as de la presentación y venta de productos en puntos de venta, diseñando estrategias de exhibición, gestionando stock y coordinando promociones.

[1] Recuerdan que la Guía Salarial Adecco analiza las once posiciones más demandadas del sector con salarios medios por debajo de los 42.000 euros brutos anuales.