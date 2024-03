IceCoBar, abre junto a Tormo Franquicias Consulting una nueva unidad franquiciada en Murcia

La franquicia IceCoBar, especialistas en helado en plancha fría, cuentan con una red a nivel nacional de 6 establecimientos franquiciados IceCoBar se ha consolidado como un referente en el mundo de los helados y gofres gracias a su concepto diferencial y su compromiso con la calidad y la salud. En un mercado saturado de opciones, IceCoBar destaca por ofrecer productos naturales y saludables, libres de colorantes y aromas artificiales.

Con más de 5 años de experiencia en el mercado y 6 locales franquiciados, sumando la nueva apertura en Murcia, IceCoBar se distingue por su innovador proceso de elaboración. Los helados se preparan en rollos sobre una plancha fría a 20 grados bajo cero, mientras que los gofres con burbujas están rellenos de una amplia variedad de sabores. Además de estos productos estrella, IceCoBar ofrece una selección de cafés especializados, batidos saludables y smoothies naturales, lo que les permite contar con una oferta de productos sin estacionalidad.

Los nuevos franquiciados en Murcia son una pareja de portugueses, que han vivido en Sudáfrica anteriormente y han regentado un restaurante durante años. Benjamín Gomes, CEO de IceCoBar, afirma respecto a esta nueva apertura: "Murcia es una plaza importante para nosotros, queríamos abrir desde mucho tiempo para proponer nuestro espectacular helado y nuestro modelo cafetería. Con este local ubicado en pleno centro y que goza de una estupenda terraza, estamos muy felices de poder ofrecer nuestros productos con un toque "murcianico".

Desde la consultora que apoya su expansión, Tormo Franquicias Consulting, declaran: "Lo que hace único a IceCoBar no es solo la calidad de sus productos, sino también su modelo de negocio de franquicia. Con un equipo joven y dinámico, IceCoBar ofrece un acompañamiento completo durante la puesta en marcha del negocio y un sólido soporte del departamento de ventas y marketing, entre otros aspectos, durante la vigencia del contrato".

IceCoBar se adapta a las necesidades y preferencias de emprendedores e inversores, ofreciendo cuatro formatos de franquicia diferentes:

FoodTruck : Ideal para aquellos que buscan la flexibilidad de moverse en los mejores puntos de cada territorio. Con una inversión llave en mano de 42.990 €, el FoodTruck de IceCoBar ofrece una opción de auto-empleo con gastos de alquiler reducidos.

: Ideal para aquellos que buscan la flexibilidad de moverse en los mejores puntos de cada territorio. Con una inversión llave en mano de 42.990 €, el FoodTruck de IceCoBar ofrece una opción de auto-empleo con gastos de alquiler reducidos. Cafetería-Heladería: Diseñado para proporcionar una clientela estable durante todas las horas del día, este formato ofrece una facturación elevada gracias a su operativa, diversidad de servicios y amplitud de productos. Con una inversión desde 55.990 €, el modelo llave en mano de IceCoBar Cafetería-Heladería garantiza una experiencia única para los clientes.

Diseñado para proporcionar una clientela estable durante todas las horas del día, este formato ofrece una facturación elevada gracias a su operativa, diversidad de servicios y amplitud de productos. Con una inversión desde 55.990 €, el modelo llave en mano de IceCoBar Cafetería-Heladería garantiza una experiencia única para los clientes. Tienda (take away): Adaptado para atraer tanto a clientes locales como a turistas, este formato ofrece una oferta de productos global en un espacio reducido, lo que se traduce en un alquiler más económico que el de una cafetería tradicional. Con una inversión desde 39.990 €, IceCoBar Tienda es una opción atractiva para aquellos que buscan emprender en el sector de la restauración.

Adaptado para atraer tanto a clientes locales como a turistas, este formato ofrece una oferta de productos global en un espacio reducido, lo que se traduce en un alquiler más económico que el de una cafetería tradicional. Con una inversión desde 39.990 €, IceCoBar Tienda es una opción atractiva para aquellos que buscan emprender en el sector de la restauración. Kiosco: Enfocado principalmente en pasillos de centros comerciales, este formato ofrece una mayor visibilidad y un flujo constante de clientes durante todo el año. Con una inversión desde 34.990 €, IceCoBar Kiosco es una oportunidad única para ingresar al mundo de los helados y gofres con una marca reconocida y una propuesta innovadora.