Repara tu Deuda Abogados cancela 61.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

Su estado de insolvencia se originó al separarse de la que fue su pareja y dejar de compartir gastos Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 61.000 euros en Valencia. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al separarse de la que fue su pareja, ya que dejó de compartir los gastos y había de cubrirlos con el contrato laboral de 24 horas que tenía. Por esta razón, fue pidiendo préstamos para sobrevivir. Iba pagando como podía, pero al no llegar a todo empezó a pedir microcréditos. Finalmente, acabó cayendo en una situación de sobreendeudamiento".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu DeudaAbogadoses pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España al iniciar su actividad en septiembre de 2015. Ofrece una salida legal a personas que se encuentran con dificultades financieras para que puedan tener un nuevo comienzo en su vida económica y también emocional al dejar atrás su situación de estrés.

Recientemente, ha logrado el hito de superar la cifra de 200 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Además, el alto número de expedientes que se están tramitando hace que la previsión sea el incremento de esta cantidad en las próximas fechas.

El despacho de abogados cuenta con más de 23.000 particulares y autónomos que han confiado su caso a los expertos en esta legislación. Muchos han acudido porque familiares, amigos y conocidos les han puesto en contacto con esta legislación al ver los enormes beneficios que se derivan de su puesta en marcha: salida de los listados de morosidad, como ASNEF, dejar de recibir las inquietantes llamadas por parte de los bancos o el registro de posibles beneficios futuros a nombre del concursado.

Para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete se adapta a la coyuntura del cliente. "Muchos no pueden hacer frente a los honorarios que les solicitan algunos abogados. Nosotros ofrecemos diferentes modalidades de pago para ayudarles en sus circunstancias económicas. Además, realizamos una labor de difusión de los casos para ofrecer esperanza a los que están agobiados pensando que no van a poder salir del bucle en el que se encuentran".

El despacho también ofrece analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.