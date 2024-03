Una sala con aforo para 100 personas entre las mejores del país. ¿Dónde está el secreto de El Veintiuno?

En Huesca, Aragón, hay una sala de conciertos que se ha consolidado como una referencia dentro del ambiente independiente.

Se trata de El Veintiuno, un espacio con espíritu de club en el que desde hace casi 14 años pasan los artistas y grupos más importantes del panorama nacional.

Desde 2010, este local ha recibido múltiples premios. Desde la afamada revista Rockdelux que la escogió como la segunda mejor sala de conciertos en España solo por detrás de la Sala Apolo de Barcelona o el magazine Life and Style que la mantienen en el top 5 de salas nacionales. Además, El Veintiuno ha conseguido diversas distinciones en su propia comunidad autónoma. Siendo actualmente la mejor sala de conciertos de Aragón, premio que ha conseguido en 4 ocasiones.

¿Dónde está el secreto? Parte del éxito de este espacio se debe a que propicia un ambiente ideal para que los artistas conecten con el público.

Conciertos íntimos y especiales en El Veintiuno Este local dispone de un espacio de poco más de 100 metros cuadrados y un aforo para apenas 100 personas. Medidas reducidas que permiten generar una intimidad muy alejada de los grandes recintos o grandes salas. Por este motivo, figuras musicales de primer orden continúan eligiendo El Veintiuno para presentarse ante sus fans. Un volver a los inicios, tanto para ellos como para el público. Por ese ya mítico escenario han pasado artistas como Dani Fernández, Coque Malla, Ariel Rot, Izal, Viva Suecia, Zahara, Shinova, La Guardia o Reincidentes, también grupos internacionales como Is Tropical, El Mató a un policia motorizado o Hanna Williams. ¡Increíble!

Con respecto a esto, Luis Costa, propietario de El Veintiuno, comenta que "no existe en España otro sitio como este". "Se crea una magia especial que los grandes artistas quieren vivir en primera persona", agrega el empresario. En particular, esta sala no solo recibe público de Huesca. Por lo general, alrededor del 50 % proviene de otros partes del país. Gracias a su plataforma online de venta de entradas, este club cuenta con información sobre el origen de cada uno de sus espectadores.

Por otra parte, Luis Costa comenta que el éxito se debe a dos factores. En primer lugar, los artistas reciben un trato especial, “nos es indiferente que llenen el Wizink o que metan 20 personas, el trato intentamos que sea siempre impecable, que se sientan en casa nada más que pisar Huesca”. Y segundo lugar, la experiencia tanto para el fan como para los grupos o artistas, se genera una atmósfera que les traslada tanto a unos como a otros a las primeras veces, y “es que no hay nada como las primeras veces” afirma.

Pop y rock en el primer semestre de 2024 La programación de El Veintiuno se caracteriza por ser ecléctica, heterogénea y equilibrada. En particular, durante el primer semestre de este año, hay una amplia variedad de propuestas de pop y rock de distintos estilos. Por ejemplo, ya han cantado allí delante de aforos totalmente completos Delafé, Marwan, Bely Basarte o Sexy Zebras. Además, un día antes de llenar dos noches consecutivas La Riviera en Madrid, el grupo indie Sidonie también completó el aforo de El Veintiuno.

Los próximos en subirse al escenario son, Mujeres, Colectivo Panamera o Luis Fercán, entre otros. Varios de ellos ya han agotado los tickets. Para conocer más sobre los artistas que actuarán en este espacio y comprar entradas es posible acceder a la plataforma web de esta sala.

Un concierto en El Veintiuno es una experiencia distinta y especial. Por este motivo, artistas de primer nivel escogen este local de Huesca. Todo un oasis dentro del circuito nacional de salas de nuestro país.