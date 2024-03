Consultas y cirugías urológicas pediátricas con el Dr. Daniel Cabezalí

El cirujano pediátrico es un cirujano especializado en la cirugía infantil.

Este profesional, Licenciado en Medicina en el año 2001, ha desarrollado una intensa actividad profesional. Es Doctor en medicina y posee el título europeo de urología pediátrica. Ejerce como urólogo pediátrico, docente universitario, conferenciante, ponente e investigador, publicando trabajos y artículos en revistas nacionales e internacionales.

Las especialidades de este cirujano pediátrico A lo largo de 23 años, el Dr. Daniel Cabezalí ha centrado su práctica clínica en el diagnóstico, tratamiento e investigación de la urología pediátrica. Aunque abarca todos los aspectos, se ha especializado fundamentalmente en laparoscopia, cirugía uretral, también conocida como hipospadias. Igualmente, este cirujano pediátrico se encuentra entre los mejores expertos en urología infantil.

El Dr. Cabezalí recibe a diario casos complejos de hipospadias, patologías como hidronefrosis, referente a la dilatación de la pelvis y cálices renales. Atiende pacientes de criptorquidia (testículo no descendido), reflujo vesicoureteral, fimosis, disfunciones vesicales y hernias.

Sus excelentes resultados le han valido las mejores recomendaciones por parte de los pacientes y sobre todo de sus padres o familiares. Así mismo, se ha ganado el reconocimiento del gremio médico nacional e internacional. Cabezalí es integrante del prestigioso ranking Top Doctors y obtuvo un reconocimiento en la edición de sus premios en 2022.

Experiencia en los mejores centros médicos de toda España En la actualidad, este reconocido profesional de la salud se desempeña en varios de los mejores centros asistenciales del país. Es médico especialista en cirugía pediátrica y urología pediátrica en el Hospital 12 Octubre y ejerce la medicina privada.

La calidad de su trabajo y su actividad docente lo han convertido en una referencia en las principales organizaciones especializadas. Es miembro de la Academia Europea de Urología Pediátrica por el Comité Conjunto de Urología Pediátrica (JCPU). También de la European Society for Paediatric Urology (ESPU) y la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica (SECLA). Este cirujano pediátrico igualmente es parte de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica (SECP).

Nacido en Madrid en el año 1977, este cirujano pediátrico siempre quiso dedicarse a la medicina. Desde muy pequeño se sintió atraído por esta profesión y más concretamente por la cirugía pediátrica. Disfruta con su trabajo y se considera un privilegiado al poder ejercer la urología pediátrica día a día. No hay mayor recompensa a su trabajo que el poder solucionar un problema a un paciente con una intervención y ver como el niño recupera la sonrisa y sus padres se alivian por ello.