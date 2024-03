Asahi Refining Canada obtiene la certificación del ‘Responsible Jewellery Council’

Esto demuestra su compromiso con el abastecimiento responsable y las prácticas empresariales éticas Asahi Refining Canada, líder en refinado y fabricación de metales preciosos, anuncia con orgullo la certificación de Asahi Refining Canada en adhesión a los programas Código de Prácticas (COP) y Cadena de Custodia (COC) del Responsible Jewellery Council (RJC), subrayando su dedicación a las prácticas empresariales éticas y responsables. El RJC está ampliamente considerado como la norma líder para las iniciativas de abastecimiento responsable que rigen la industria de la relojería y la joyería.

Estas certificaciones, que se ajustan tanto a la ‘Guía de Diligencia Debida’ de la OCDE como a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, sirven de marco global y garantizan que los miembros cumplen las normas más estrictas de responsabilidad ética, social y medioambiental.

"Estamos encantados de conseguir la certificación del ‘Responsible Jewellery Council’ para las normas COP y COC, un testimonio de nuestro inquebrantable compromiso con las prácticas éticas", ha declarado Simon Houghton-Dodd, Senior Compliance Manager de Asahi Refining. "Este reconocimiento reafirma nuestra dedicación a realizar negocios de forma responsable y sostenible, alineándonos con las normas mundiales que promueven un cambio positivo".

Asahi Refining sigue a la vanguardia de la promoción de la transparencia y la responsabilidad en el sector de los metales preciosos y espera continuar sus esfuerzos para contribuir a un futuro sostenible y ético para la industria.

Sobre El Código de Prácticas

El Código de Prácticas de 2019 no es solo un conjunto de directrices, sino un compromiso para operar de una manera que defienda los principios de sostenibilidad y derechos humanos. Al adoptar este código, Asahi Refining contribuye activamente a la agenda 2030 de las Naciones Unidas y apoya los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La certificación COP del RJC es un proceso exhaustivo que evalúa el compromiso de una empresa con el abastecimiento responsable, la conducta empresarial ética y la sostenibilidad medioambiental. La adopción de la norma por parte de la empresa refuerza su promesa a los clientes, las partes interesadas y la comunidad en general de que sus productos se obtienen y producen de forma ética y socialmente responsable.

Acerca de la cadena de custodia

La certificación COC va un paso más allá de la norma COP y se considera voluntaria entre los miembros del RJC. Para lograr el cumplimiento de la norma COC, que se centra estrictamente en el abastecimiento y la cadena de suministro, los miembros deben ser capaces de demostrar su capacidad para rastrear el origen de las materias primas de principio a fin. La adhesión al COC voluntario es una prueba más del compromiso de Asahi Refining con la transparencia a todos los niveles.

Sobre Asahi Refining

Asahi Refining, filial al cien por cien de ARE Holdings Inc, es una de las principales refinerías de metales preciosos, comercializadora y fabricante de productos en lingotes. La empresa mantiene refinerías en EE.UU y en Canadá como la ‘London Good Delivery’ y atiende a una base mundial de clientes de los sectores de la minería, el reciclaje, la banca y el comercio de lingotes.

Más información: www.asahirefining.com.

Acerca del ‘Responsible Jewellery Council’

El ‘Responsible Jewellery Council’ (RJC) es la principal organización de normalización del sector mundial de la joyería y la relojería. Cuenta con más de 1.600 empresas miembros en 71 países, que abarcan toda la cadena de suministro de la joyería, desde la mina hasta el comercio minorista. Los miembros del RJC se comprometen a cumplir el Código de Prácticas del RJC, una norma internacional sobre prácticas empresariales responsables para diamantes, piedras preciosas de color, plata, oro y metales del grupo del platino, y se someten a auditorías independientes.

El RJC cumple el Código ISEAL. Nuestro sistema ha sido evaluado de forma independiente conforme a los Códigos de Buenas Prácticas de ISEAL, un marco mundialmente reconocido para sistemas de sostenibilidad eficaces y creíbles. Más información en isealalliance.org. También es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) desde 2009.

