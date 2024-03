Realizar instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo con 0 € de inversión de la mano de Grupo Jalcris Renovables

El autoconsumo de electricidad se posiciona cada vez más como una solución ideal para la producción de energía renovable, la protección del medioambiente y el ahorro de dinero en electricidad.

Actualmente, España está avanzando en esta área debido al esfuerzo de las entidades públicas y privadas por proporcionar mayores beneficios a los propietarios y empresas que utilizan recursos sostenibles. Grupo Jalcris Renovables pertenece a las empresas españolas especializadas en instalaciones fotovoltaicas. Su objetivo principal es ayudar a sus clientes a hacer la transición al autoconsumo y aprovechar sus beneficios. Todas las instalaciones fotovoltaicas para sus clientes las llevan a cabo diseñadores y técnicos especializados en el área.

Autoconsumo solar aislado y conectado de la mano de Grupo Jalcris Renovables Hoy en día, Grupo Jalcris Renovables cuenta con dos servicios exclusivos de autoconsumo, que son el solar aislado y el conectado. El autoconsumo solar aislado consiste en la generación de energía a través de sistemas fotovoltaicos sin tener conexión directa a la red eléctrica. Por el contrario, el servicio solar conectado consiste en instalaciones fotovoltaicas enlazadas a una red de autoconsumo y al mismo tiempo a una red de distribución eléctrica. Este último permite a los propietarios de viviendas y edificios utilizar la red eléctrica cuando los paneles solares no son capaces de producir energía suficiente. Esto puede ocurrir concretamente en días nublados o en la noche, donde la luz solar es baja o inexistente. Por supuesto, los contratistas del servicio de autoconsumo solar aislado pueden adquirir baterías solares para almacenar la energía excedente y utilizarla en momentos de poca luz. De cualquier forma, el autoconsumo constituye una gran opción para la generación de energía limpia, sustentable, rentable y propia con 0 € de desembolso inicial.

¿Cómo Grupo Jalcris implementa soluciones de autoconsumo fotovoltaico? El equipo de Grupo Jalcris inicia por una evaluación de rentabilidad y viabilidad de acuerdo con el consumo eléctrico de sus clientes. De esta manera, pueden desarrollar soluciones de autoconsumo a medida que potencien las necesidades de los mismos y no excedan el presupuesto del cual disponen para sus instalaciones fotovoltaicas. Estas soluciones tienen una vida útil de hasta 30 años, ya que la compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus contratistas a largo plazo. Una vez que finaliza la evaluación, se da comienzo al montaje de los paneles solares y productos fotovoltaicos necesarios para conseguir los resultados esperados. Además de esto, Grupo Jalcris Renovables cuenta con expertos en coordinación de riesgos laborales y legalización total con empresas distribuidoras. Ambos servicios son indispensables para proporcionar una instalación segura, óptima, legal y garantizada. Como punto extra, la compañía ofrece una pre-financiación que cubre hasta el 100 % de las soluciones fotovoltaicas proporcionadas.

Por último, se debe mencionar que Grupo Jalcris realiza instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo no solo en hogares, sino también en edificios y negocios de todos los tamaños. Adicionalmente, ofrece mantenimiento profesional completo y un sistema web para que sus clientes puedan monitorizar sus datos de producción y ahorro de energía.