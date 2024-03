ECOTECH se especializa en la fabricación de equipos de recarga para vehículos eléctricos

El enfoque en la sostenibilidad ha hecho que la transición hacia la movilidad eléctrica se convierta en una necesidad imprescindible para la sociedad en los últimos años.

En este escenario, empresas como ECOTECH se distinguen por contribuir en el rediseño de los estándares para la fabricación de equipos de carga para todo tipo de vehículo eléctrico.

Esta empresa se caracteriza por mantener un enfoque integral y por garantizar la resistencia y durabilidad de los equipos que fabrica. Además, se encarga de cada aspecto del proceso, al mismo tiempo que refleja su compromiso con la sostenibilidad ambiental, asegurando también un óptimo control de calidad.

¿Cuál es el enfoque principal de ECOTECH en la fabricación de equipos de recarga para vehículos eléctricos?

Nuestro enfoque principal es hacer que la carga del vehículo eléctrico sea rápida, sencilla y segura. Como queremos dar a entender en nuestro eslogan “Conecta y carga, rápido… Sencillo” Por eso, no queremos complicaciones con programaciones, pantallas o conectividad. Para eso ya está el propio vehículo, que controla y configura todo sobre el proceso de carga. Nuestro equipo simplemente interpreta la carga y la gestiona. Hay que conseguir que la recarga del vehículo eléctrico no sea un problema, sino la solución, dando a cada cliente lo que necesita según sus necesidades con base en una experiencia tanto en movilidad eléctrica como en infraestructura de recarga.

¿Cómo se diferencia la tecnología utilizada por ECOTECH en comparación con otros fabricantes en el mercado?

Nuestra tecnología precisamente es otra de las cualidades que diferencia a ECOTECH respecto a otro fabricante. Nuestras electrónicas son 100 % ECOTECH. Nosotros las diseñamos, programamos y fabricamos, y es por eso que tenemos el control absoluto de cómo queremos que se realice la carga del vehículo eléctrico y de cómo queremos que se comunique el coche con el cargador. Otro aspecto que nos diferencia respecto a nuestros competidores es que la línea de potencia está separada del control de la placa. Haciendo un símil, tenemos el corazón que bombea, que sería nuestros contactores y protecciones eléctricas, y un cerebro, que sería la placa electrónica. Casi todos los fabricantes abaratan costes en las partes electrónicas añadiendo relés, que es lo que ocasiona recalentamientos y sobreintensidades. Es un equipo de recarga sencillo y robusto pensado para que dure más de 10 años, comprometiéndonos con el planeta y luchando contra la obsolescencia.

¿Podrías hablarnos sobre los procesos de fabricación y los materiales utilizados para garantizar la robustez y resistencia de los cargadores de coches eléctricos de ECOTECH?

Por un lado, ECOTECH apuesta por materiales como el aluminio, un material mucho más robusto y duradero que el plástico. El aluminio aguanta condiciones más adversas durante más tiempo. Para las instalaciones que se realizan en zonas más frescas y húmedas, como son las viviendas en la montaña o, por lo contrario, viviendas costeras que tienen un ambiente más salino y caluroso, nuestros equipos ofrecen mayor robustez y durabilidad. Por otro lado, el proceso de fabricación es 100 % local. Todo se ensambla en nuestro taller de Ripollet y nuestros colaboradores y proveedores son nacionales. Este punto nos aporta un mayor control en todos los procesos garantizando que el control de calidad sea óptimo.

¿Qué consideraciones medioambientales y de sostenibilidad guían el diseño y la fabricación de los productos de ECOTECH?

El objetivo de ECOTECH siempre ha sido reducir el plástico, y por eso el cuerpo del ICON SOLO es de aluminio, que es 100 % reciclable y tiene una huella mínima de impacto en el medio ambiente. En nuestra propia web hay un artículo que habla del proceso y fabricación con aluminio y de su larga vida útil. Seguimos trabajando en nuevos diseños para poder reducir el plástico en su totalidad y seguir teniendo un precio muy competitivo en el mercado. Además, ECOTECH está adherido a la fundación ECOTIC que implementa y asegura unos procesos de control de residuos electrónicos a sus asociados. Intentamos mitigar en todo lo posible este tipo de contaminación electrónica.

¿Qué ventajas ofrecen los cargadores de vuestra marca para instalaciones en exteriores en comparación con los equipos de otros fabricantes?

Como hemos comentado anteriormente, al ser un equipo fabricado en aluminio, presenta una mayor resistencia en todo tipo de entornos, ya sean en exteriores, en condiciones lluviosas, en zonas con ambientes húmedos, zonas costeras, etc. Realmente el aluminio en exteriores es mucho mejor que el plástico o que cualquier policarbonato.

¿Cuáles son las principales características que hacen que los equipos de recarga de la marca sean los mejores para instalaciones públicas, comunitarias y particulares?

Podría decir que nuestro principal distintivo es la electrónica, o quizás el hecho de ser fabricados en aluminio. Pero lo cierto es que, a la larga, lo que más importa a los clientes, es el SAT, el servicio técnico. En ECOTECH tenemos un teléfono de SAT con contacto directo con los técnicos, no a una centralita o a un comercial. El contacto es desde el primer momento con nuestros técnicos, dando solución inmediata, o directamente agendando visita con el cliente en su instalación.

¿Qué medidas toma ECOTECH para garantizar la seguridad de sus cargadores eléctricos tanto para los usuarios como para el entorno en el que se instalan?

Nuestro equipo de recarga se instala muy fácilmente, se cuelga directamente a la pared mediante un soporte, quitando toda la parte de la instalación eléctrica. Así de simple. Por el contrario, hemos hecho que para acceder a la parte electrónica sea necesario disponer de herramientas específicas, nosotros utilizamos prensaestopas para hacer más estancas las entradas de los cables, reforzando así la seguridad en esta zona.

¿Podrías compartir ejemplos de casos de éxito donde los productos de vuestra marca hayan sido implementados con éxito en diferentes tipos de instalaciones?

Estos equipos ya están instalados y funcionando desde hace más de 1 año en aparcamientos públicos de rotación, tanto en Barcelona como en otras poblaciones, y en algunos aparcamientos de geriátricos, mutuas médicas y hoteles. También se han instalado en Latino América, donde nuestro cargador también está teniendo éxito, y se puede encontrar en varias universidades de Bogotá y en varios concesionarios de Renault.

¿Cuál es la visión a largo plazo de ECOTECH en términos de innovación y desarrollo de nuevos productos para la industria de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga?

En esto ECOTECH es en lo que más ha pensado en estos años de desarrollo de nuestra placa electrónica, y es tener el control absoluto sobre su programación. Desde que pusimos a la venta la 1ª versión del ICON SOLO en 2022, ya la hemos mejorado nuestro equipo simplemente reprogramando el software. El equipo sigue siendo el mismo, pero es capaz de interpretar el consumo de tu vivienda y aprovechar el resto para la carga del vehículo. Por suerte, nuestras mejoras pueden ser implementadas rápidamente. El siguiente paso es conseguir que nuestra placa intérprete también la energía que proviene de los paneles solares que tanto se instalan hoy en día. Ya estamos mejorando nuestro software en ese sentido, y la buena noticia es que nuestro hardware es capaz de soportarlo al 100 %, por lo que no hay que modificar nada de lo que es el ICON SOLO, simplemente reprogramarlo para que sea más inteligente.

En conclusión, ECOTECH se distingue como un referente en el ámbito de la innovación y compromiso con el futuro. Su enfoque centrado en la seguridad y durabilidad ha demostrado una alta capacidad para liderar la industria de la movilidad eléctrica, mediante la fabricación de equipos de carga para vehículos eléctricos.