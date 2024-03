Incumplimiento del SMI; peligros de no actualizar el salario de una cuidadora en 2024

Los empleadores de cuidadoras bajo el punto de mira de las administraciones para asegurar la actualización del salario mínimo interprofesional.

Las empleadas del hogar deben haber recibido su nómina de febrero con la subida salarial y el importe correspondiente a enero.

Marzo 2024 - En el marco de las recientes medidas gubernamentales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, las administraciones están intensificando sus esfuerzos para garantizar que los empleadores cumplan con la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para las cuidadoras y empleadas del hogar, fijado en 1.134 € euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta iniciativa tiene como objetivo asegurar una remuneración justa y acorde con el valor del trabajo realizado por estas profesionales, así como garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En vista de la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el pasado 7 de febrero, cabe recordar a todos los empleadores que tienen trabajadoras domésticas o cuidadoras a su cargo sobre la urgente necesidad de actualizar los salarios y las nóminas de sus empleadas. La fecha límite para realizar esta actualización era el pasado 1 de marzo, teniendo efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

¿Qué pasa si todavía no se ha actualizado el salario de la empleada del hogar? La falta de actualización del salario y la nómina de las empleadas del hogar puede acarrear varias consecuencias negativas para los empleadores, incluyendo:

Multas y sanciones: Los empleadores que no cumplan con la normativa laboral y no actualicen los salarios y las nóminas de sus empleadas del hogar están sujetos a multas considerables por parte de las autoridades competentes. Estas multas pueden alcanzar cifras significativas de hasta los 187.515 € a los que podrían sumarse recargos y otras sanciones en caso de retraso en los pagos, lo que supone un impacto económico considerable para el bolsillo de las familias contratantes.

Acciones legales: Además de las multas, los empleadores también pueden enfrentarse a acciones legales por parte de las trabajadoras afectadas. Esto puede incluir demandas por incumplimiento de contrato o reclamaciones por salarios no abonados, lo que puede resultar en costosos procesos legales y compensaciones económicas.

Inspecciones laborales: las administraciones realizan inspecciones periódicas para asegurarse de que se está cumpliendo con la normativa legal en cuanto a la actualización de salarios y nóminas de las empleadas del hogar. Aquellos empleadores que no cumplan con dicha normativa pueden ser sancionados de acuerdo a la ley.

Los empleadores tienen la obligación de actualizar el salario de las trabajadoras a su cargo si es inferior al SMI aprobado y de cumplir con la normativa laboral vigente.

La importancia de una gestión laboral adecuada La gestión laboral adecuada de las empleadas del hogar y cuidadoras es fundamental para evitar posibles problemas económicos y legales para los empleadores. Al garantizar una gestión laboral eficiente, los empleadores pueden evitar multas y sanciones, así como conflictos laborales que podrían surgir debido a la falta de cumplimiento normativo.

Para evitar estos problemas, es fundamental contar con el apoyo de expertos en gestión de empleadas del hogar. Empresas especializadas como Cuidum no solo ofrecen servicios de cuidado de alta calidad, sino que también brindan una gestión laboral integral, ya que cuentan con gestores laborales especializados en el régimen de empleadas del hogar. Esto incluye el cumplimiento de todas las normativas laborales vigentes, la preparación de los contratos laborales, la actualización oportuna de salarios, envío mensual de las nóminas y la resolución de dudas laborales que puedan surgir.

Al confiar en empresas especializadas como Cuidum para la gestión laboral de las cuidadoras y empleadas del hogar, los empleadores pueden tener la tranquilidad de que están cumpliendo con todas sus obligaciones legales y proporcionando un ambiente laboral justo y seguro para sus trabajadoras.