Por qué son importantes los influencers gastronómicos en la estrategia de marketing de un restaurante

No es ningún secreto... en la actualidad, el marketing en redes sociales es una herramienta de suma eficacia para posicionar una marca, empresa o negocio en todo tipo de sectores.

Más aún cuando se utiliza el apoyo de personas cuyos perfiles tienen una audiencia elevada, cuya influencia llega a marcar tendencia.

En el ámbito de la gastronomía, este tipo de creador de contenido se conoce como influencer gastronómico, y sus colaboraciones son una herramienta cada vez más utilizada para llegar al público objetivo de los restaurantes. Así lo señala Juan Acuña, director de Umami, una agencia sevillana de marketing gastronómico especializada en negocios hosteleros que se ha posicionado como un referente en la capital andaluza.

El aporte del influencer gastronómico en el posicionamiento de restaurantes Un influencer gastronómico es un perfil con una audiencia importante en redes sociales, así como un notable engagement con su público, cuya cuenta se dedica a compartir sus experiencias culinarias en sus publicaciones. Actualmente, este tipo de figuras aparecen frecuentemente en las estrategias de marketing digital para restaurantes, ya que su presencia ayuda a conseguir llenar las salas de reservas, generar mayor visibilidad y alcance en el ámbito digital, además de reforzar la imagen de estos negocios y su identidad de marca. Asimismo, muchos de estos perfiles en redes se enfocan en ciertas propuestas culinarias particulares, como cocina vegana, mediterránea, oriental, etc. Esto permite generar estrategias específicas para segmentar la audiencia y llegar al público objetivo al que apunta cada restaurante. Es el caso de Juan Antonio Aguayo @guiasevillana un perfil que ha segmentado su público en Sevilla y con una marcada personalidad clásica que representa a la perfección la idiosincracia de la ciudad hispalense tan arraigada a sus costumbres y tradiciones.

Por otro lado, las colaboraciones con este tipo de creadores digitales aportan un toque de creatividad y autenticidad, que permiten romper la monotonía de la publicidad tradicional y elaborar contenido visualmente atractivo, capaz de generar un verdadero impacto en el público. Sin embargo, para obtener todos estos beneficios, no solo hay que fijarse en el número de seguidores del influencer gastronómico, sino en el nivel de engagement de su audiencia, así como la compatibilidad de sus contenidos con la oferta del restaurante. En ese sentido, la agencia Umami ofrece asistencia especializada en marketing de redes sociales espacialmente Instagram y TikTok, para desarrollar una estrategia eficaz con la colaboración de este tipo de figuras.

Asistencia especializada para restaurantes en el desarrollo de estrategias de marketing Umami es una agencia de marketing digital especializada en el sector de la restauración y hostelería, la cual ofrece soluciones estratégicas integrales para las empresas en este ámbito. Estos servicios abordan varias líneas estratégicas, una de las cuales es la colaboración con influencers gastronómicos. Para ello, esta firma cuenta con su propia base de datos de este tipo de perfiles, los cuales analiza meticulosamente y filtra para escoger los que mejor compaginan con cada negocio y su identidad de marca.

Asimismo, actúan como embajadores de sus clientes, para explorar y generar nexos con nuevos influencers que puedan aportar valor a su negocio. Con estos recursos, ofrecen a cada restaurante un flujo continuo de colaboradores en redes sociales, cuyos contenidos les ayudan a generar visibilidad ante su respectiva audiencia, lo que se traduce en más reservas, ingresos y clientes fidelizados.