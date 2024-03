Descubrir el potencial real de los candidatos con entrevistas en vídeo

Para las empresas, la contratación de personal nuevo puede ser un reto, especialmente cuando no se puede detectar fácilmente el potencial real de los candidatos con la sola lectura de los currículos tradicionales.

Es por esto que compañías especializadas en recursos humanos y captación de personal, como Filmijob, han desarrollado estrategias diferentes e innovadoras que humanicen los procesos de selección.

Para este fin, utilizan herramientas que permiten a las empresas conocer desde el principio a las personas interesadas en formar parte de sus equipos. Entre sus productos más representativos, destacan las soluciones digitales de recursos humanos, las cuales abarcan todos los procesos de employer branding, persuadiendo a los candidatos con plataformas de postulación innovadoras y creativas.

Software de contratación intuitivo e innovador Filmijob ha diseñado un software de recursos humanos especializado en el reclutamiento y contratación de personal, el cual se integra en su totalidad a la página web corporativa de la empresa. Esta solución cuenta con una múltiple cantidad de plantillas que ofrecen una experiencia de navegación intuitiva y simplificada, para que empresarios y candidatos puedan ponerse en contacto sin ninguna barrera, ya sea geográfica o de idioma. Además, las plataformas están diseñadas a partir de un código con tecnología responsive, el cual permite su fácil adaptación a cualquier dispositivo de visualización, sea ordenador, teléfono móvil o tableta.

Conocer a los candidatos a través de vídeos Una de las herramientas más populares de esta solución digital de reclutamiento es el uso de videoentrevistas, las cuales ofrecen un panorama ampliado de las características y personalidad del candidato. Gracias a esta solución, las empresas pueden conocer el potencial real de sus candidatos, ya que les permite analizar más fácilmente su forma de expresarse, su capacidad para enfrentarse a situaciones complejas y la fluidez con la que se desenvuelven frente a una audiencia, únicamente escuchando una presentación corta que no requiere más de unos minutos. Las organizaciones pueden cargar un cuestionario de preguntas directamente en la plataforma de selección y publicar el manual de instrucciones de grabación, para que el candidato tenga una estructura de diálogo con la que pueda presentar su entrevista.

Filmijob ha diseñado su propia herramienta de captación de vídeo, por lo que las personas no necesitan ningún software extra, ya que este funciona con la cámara integrada de los dispositivos digitales.

Con esta solución es posible conocer aspectos de los candidatos que no vienen referidos en el currículo tradicional o que no pueden detectarse en las entrevistas presenciales. Para Filmijob, esta solución también resulta mucho más atractiva para los aspirantes, ya que no necesitan someterse procesos de selección complejos y agobiantes, por lo que prefieren aquellas empresas que se preocupan por mejorar su experiencia y por reconocer el potencial real de los candidatos que se presentan a sus convocatorias de empleo.