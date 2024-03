Descubriendo acordes, las mejores guitarras para principiantes

¿Alguna vez se han preguntado cuál es la guitarra perfecta para comenzar su viaje musical? Pues, hoy Rafa Reyes, el enérgico y apasionado director de la prestigiosa escuela de música Rock Factory en San Pedro Alcántara, ilumina a estos interesados con sus conocimientos sobre las cuerdas.

Rafa cuenta que la elección de la guitarra adecuada para principiantes tiene algo más que ver con la estatura que con la estrella del rock que se lleva dentro. - "¡Sí, sí, sí!", dice con entusiasmo.

- "Para los más peques, las guitarras 3/4 son la clave. Son como las miniaturas de las guitarras de rock, perfectas para niños hasta 1 metro y medio de altura. Después de eso, es hora de subir al escenario con una guitarra tamaño normal".

Pero, ¿qué hay de las tensiones y las cuerdas?

Rafa aconseja no complicar las cosas desde el principio: "Las acústicas son geniales, ¡pero cuidado!", advierte con una sonrisa. "Esas cuerdas son como el cable de acero de un puente colgante. Para los novatos, mejor empezar con algo más suave".

Así que, queridos lectores, la recomendación es clara: ¡guitarra eléctrica o española!.

Con relación al calibre de las cuerdas, remarca que es algo crucial, para empezar, más fino es mejor. Se debe optar por cuerdas del 9 o incluso del 8 para que la transición sea más suave. “¡No queremos que las yemas de los dedos se conviertan en piedra antes de tocar la primera canción!", dice.

Y ahora, la pregunta del millón,

¿Cuál es la guitarra ideal para dar los primeros acordes sin vacilar?

Rafa desvela sus secretos. "Si buscas algo asequible y genial para empezar, la Harley Benton ST-Junior es la 3/4 eléctrica que te hará vibrar, pero si buscas la joya de las 3/4, la Ibanez GRGM21M es la elección perfecta. ¡Es como el Ferrari de las mini guitarras!". Pero, si la persona prefiere el flamenco, no hay que preocuparse, Rafa tiene cubiertas todas las notas. "La Thomann Classic Guitar 3/4 es tu billete de ida a la pasión flamenca”. Y para los futuros maestros del rock en versión adulta, Rafa tiene un as bajo la manga: "Squier, by Fender, es la opción perfecta calidad-precio”.

Es una guitarra de buenas prestaciones sin tener que romper la hucha

Así que ya se sabe por dónde empezar el viaje musical. Agradecer a Rafa Reyes de Rock Factory como guía y colaboración.