Encontrar en Spaccanapoli una de las mejores pizzas margaritas de Barcelona

A nivel mundial, la gastronomía tradicional italiana es muy popular, por lo que existe una gran variedad de restaurantes originarios de Italia en algunas de las ciudades más importantes de toda Europa.

Uno de ellos es Spaccanapoli, un restaurante italiano ideal para quienes tienen en mente comer una pizza margarita de Barcelona, ya sea en alguno de sus 2 locales o llevándolo a su domicilio. Con más de 8 años de historia en la Ciudad Condal, este negocio de gastronomía ha construido una comunidad de clientes fieles que forman parte de su historia.

Spaccanapoli es un restaurante italiano reconocido por el sabor de su pizza margarita Dentro del menú de Spaccanapoli, los comensales destacan el exquisito sabor de su pizza margarita, preparada con sus 3 ingredientes característicos: salsa de tomate, queso mozzarella y albahaca. A pesar de su aparente simpleza, un gran número de personas prefieren esta pizza debido a la riqueza histórica y cultural que acompaña a este plato.

La pizza margarita de Barcelona disponible en Spaccanapoli permite acercarse a lo mejor de la gastronomía y de los productos de Nápoles, entre los que se incluyen las pastas, los pescados y las carnes. Una de las particularidades del restaurante es que todo el personal, los ingredientes y las recetas son propias de la ciudad italiana.

En su local en el Arco del Triunfo, lugar donde todo empezó, los clientes tienen la posibilidad de disfrutar un momento agradable en medio de una atmósfera napolitana con gente cercana y divertida. De igual manera, este local cuenta con un horno original napolitano digno de visitar, con el objetivo de que las personas conozcan cómo se prepara una pizza.

El influencer Edu González de @bravasbarcelona recomienda el restaurante italiano Spaccanapoli Para el influencer Edu González, Spaccanapoli es uno de los mejores restaurantes para comer pizza margarita de Barcelona y otros platos tradicionales de la gastronomía italiana. El creador de contenido también afirma que durante el 2023 probó centenares de locales, concluyendo que este lugar destaca por su relación entre calidad, cantidad y precio.

Uno de los aspectos que más destaca el influencer es la materia prima con la que preparan los alimentos, debido a que permite llevar la cocina napolitana a otro nivel y crear recetas exquisitas. De igual manera, Edu González considera que las fuentes de comida de Spaccanapoli son perfectas para mostrar en las redes sociales, por lo que es habitual ver a las personas sacar su móvil cuando el plato llega a la mesa.

Las opiniones expresadas por los comensales en aplicaciones como TripAdvisor reflejan que Spaccanapoli es uno de los restaurantes más recomendados para comer una pizza margarita de Barcelona. Para asegurarse un lugar en cualquiera de sus 2 locales, los clientes pueden realizar una reserva y disfrutar la gastronomía originaria de Nápoles.