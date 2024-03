Valencia, España - La Organización Mundial de Alfabetización (OMA) destaca su compromiso inquebrantable con la promoción de la educación a nivel global y la búsqueda activa de alianzas internacionales para fortalecer su impacto. A lo largo de su trayectoria, la OMA ha llevado a cabo una diversidad de programas educativos a nivel mundial, marcando una diferencia tangible en comunidades de todo el mundo.

José Francisco Rojas, Director Ejecutivo de la Organización Mundial de Alfabetización, ha desempeñado un papel fundamental al liderar iniciativas que buscan concienciar a la sociedad sobre la importancia crucial de la educación. José Francisco ha participado activamente en charlas y foros para compartir la labor realizada por la OMA, subrayando cómo la educación no solo enriquece intelectualmente a los individuos, sino que también impulsa el progreso social y económico.

La OMA se enorgullece de sus alianzas internacionales, incluyendo colaboraciones significativas con gobiernos de América, que han permitido ampliar su alcance y contribuir a la alfabetización a escala global. A esto se le agrega, el apoyo a los programas de comunidades y organizaciones con recursos importantes para fortalecer los esfuerzos y ampliar el alcance de la educación.

Estas asociaciones estratégicas son fundamentales para abordar desafíos educativos complejos y garantizar que sus programas sean efectivos y culturalmente relevantes en diversas regiones del mundo. Lo que incluye programas de alfabetización para adultos que no han tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, infantil en diversos niveles y para el profesorado proporcionando métodos de formación eficientes. De manera que, su presencia representa un factor crucial en la alfabetización de países de las Américas, contribuyendo de forma activa en el empoderamiento personal de los individuos.

Además de su enfoque en la alfabetización académica, la OMA ha asumido la misión de fomentar valores fundamentales que considera esenciales para el desarrollo integral del ser humano, es lo que promueve su Director Ejecutivo José Francisco Rojas.

"Estamos comprometidos no solo con el desarrollo académico, sino también con el fortalecimiento de los valores esenciales que forman el tejido de una sociedad saludable. El respeto, el servicio y la humanidad son fundamentales para el crecimiento individual y comunitario", destacó José Francisco, mediante programas integrales que tienen un impacto duradero y sostenible en la sociedad. De esta manera, fomenta las competencias de la alfabetización, así como sus beneficios en todo el mundo.

La Organización Mundial de Alfabetización reafirma su compromiso de continuar trabajando incansablemente para garantizar que la educación y los valores fundamentales estén al alcance de todos, construyendo así un futuro más brillante y equitativo para las futuras generaciones.

En conclusión, esta organización sigue trabajando constantemente para acercar este derecho humano fundamental a las sociedades más necesitadas.

Para obtener más información sobre la Organización Mundial de Alfabetización y sus iniciativas, se puede visitar su página web.