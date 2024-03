Seguridad en la transferencia de archivos con Kawaru Consulting

Para las empresas, es fundamental la seguridad de los datos en los procesos documentales y la transferencia de archivos.

Incluso los errores más simples en este aspecto pueden poner en riesgo información corporativa sensible o confidencial, lo que puede acarrear varias consecuencias adversas para la respectiva compañía.

Ante esta situación, Kawaru Consulting ofrece una solución sencilla, eficaz y segura para el envío y transferencia de archivos, gracias a la colaboración con su nuevo partner, la plataforma Tranxfer. Esta nueva alianza estratégica les permite expandir los servicios que ofertan a sus clientes, por medio de herramientas tecnológicas altamente avanzadas.

Cuáles son las soluciones tecnológicas de alto impacto para la seguridad en la transferencia de archivos Kawaru Consulting es una consultora de negocios especializada en procesos de transformación digital, la cual se caracteriza por proporcionar soluciones tecnológicas de alto impacto para sus clientes. Una de las más avanzadas es su herramienta para la transferencia de archivos, la cual suma más de 15 millones de usuarios a día de hoy.

Este mecanismo se especializa en abastecer las necesidades de transferencia de ficheros B2B, así como reforzar las medidas de seguridad en el espacio de trabajo digital, además de facilitar la trazabilidad y auditoría de las comunicaciones.

Todas estas características se ven potenciadas mediante su colaboración con Tranxfer, una plataforma surgida en 2017, con el objetivo de aportar seguridad para grandes clientes en la transferencia de archivos, documentos y formularios.

Las funciones de este nuevo partner les permiten ampliar sus medidas de seguridad, con mecanismos de encriptación robustos que garantizan la confidencialidad de la información durante su envío. Asimismo, se integra fácilmente con las aplicaciones de Google y Microsoft. Además, ofrece soluciones personalizadas en aspectos como integración DPL, implementación de antivirus, protección de correo electrónico, e incluso, la modificación de la apariencia de la interfaz y sus complementos.

Los diferentes problemas que resuelven las soluciones de Kawaru Consulting Gracias a sus múltiples funciones de seguridad, fruto de su partnership con Tranxfer, las soluciones de Kawaru Consulting previenen varios riesgos y malas prácticas en la transferencia de documentos corporativos. Entre ellos está el uso inadecuado de herramientas de trabajo colaborativo, como OneDrive y Google Drive. Este sistema ayuda a evitar que se utilicen para compartir información confidencial. Asimismo, previene las brechas de seguridad al utilizar el mail empresarial como único canal de transmisión, lo cual no solo puede ocasionar filtraciones de datos, sino que también incrementa los costes de almacenamiento.

También ayuda a eliminar el Shadow IT, práctica que consiste en acceder o compartir información mediante herramientas informáticas no autorizadas, ya sean de hardware o software. Con las herramientas de Kawaru Consulting, se puede erradicar este tipo de acciones, a la vez que se disminuyen los errores humanos que producen fugas de información en las comunicaciones, como enlaces mal compartidos o remitentes equivocados. Además, permite generar filtros para prevenir ciberataques o virus informáticos, así como medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la actual normativa de protección de datos.