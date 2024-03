AFOE, entidad sin ánimo de lucro, imparte cursos homologados para profesores

AFOE, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a impartir cursos homologados para profesores.

Más de 20 años en el mercado. ¿Cómo han sido todos estos años para AFOE?

Han sido años de mucho trabajo, ilusión y compromiso con la educación. Hemos crecido como entidad y como equipo, ofreciendo cursos de calidad, innovadores y adaptados a las necesidades del profesorado.

Hemos colaborado con universidades, administraciones y otras entidades para garantizar la homologación y la validez de nuestros cursos. Hemos recibido el reconocimiento y la satisfacción de nuestro alumnado, que nos ha elegido como su centro de referencia para su formación continua.

Para nuestra entidad, cada persona que realiza nuestros cursos tiene unas necesidades y características únicas, y por ello nos esforzamos por ofrecerle la mejor experiencia formativa posible.

¿Por qué AFOE es diferente al resto de empresas que dan cursos para opositores?

AFOE es diferente porque nuestra misión se dirige a facilitar y aumentar el aprendizaje profesional, a lo largo de la vida, con una metodología práctica, participativa y orientada a dar respuestas a las necesidades reales que tienen los perfiles profesionales de la educación.

En AFOE Formación ofrecemos cursos especializados para el profesorado opositor y en activo, tanto de primaria como cursos de oposiciones para secundaria, además de otros perfiles profesionales relacionados con la sanidad y las ciencias sociales.

Nuestros cursos son baremables y homologados para oposiciones, sexenios y traslados en todas las comunidades autónomas, pero también son útiles para ampliar el currículum, actualizar los conocimientos y mejorar las competencias profesionales. Además, nuestros cursos son 100 % online, flexibles y personalizados, con un seguimiento y una tutorización individualizada.

¿Qué tipo de cursos homologados ofrece AFOE? ¿Solo para el profesorado?

Ofrecemos cursos homologados de diferentes temáticas, duraciones y modalidades, para todas las especialidades docentes y para todos los niveles educativos. Tenemos cursos de didáctica, metodología, innovación, competencias clave, atención a la diversidad, convivencia, orientación, idiomas, informática, etc.

No solo ofrecemos cursos para el profesorado, sino que también tenemos cursos para otros colectivos, como administración, sanidad, servicios sociales, etc., haciendo hincapié en la igualdad y el uso de las nuevas tecnologías.

Nuestra visión es ser un referente en la formación permanente, ofreciendo una oferta formativa diversa, actualizada y de calidad.

¿Por qué universidad están acreditados y homologados vuestros cursos?

Nuestros cursos están acreditados y homologados por varias universidades privadas de Madrid y otra pública de Sevilla, y por organismos públicos como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o la Consejería de Educación (Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional) de la Junta de Andalucía. Además, estamos muy ilusionados de anunciar que en breve vamos a comenzar a homologar con una nueva universidad privada especializada en nuevas tecnologías, deporte y salud. Se puede consultar el listado completo de nuestros cursos y sus entidades homologadoras en nuestra web.

Con una trayectoria tan extensa en la formación continua, ¿cómo ve AFOE que va a evolucionar el mercado en los próximos años?

AFOE ve el mercado de la formación continua como un sector dinámico, competitivo y en constante cambio. Por eso, estamos siempre atentos a las novedades legislativas, pedagógicas y tecnológicas, para adaptar nuestros cursos a las demandas del mercado. Creemos que la formación continua es una inversión de futuro, tanto para el profesorado como para la sociedad, y que contribuye a mejorar la calidad de la educación y el desarrollo personal y profesional. Nuestro valor es la innovación, la adaptación y la excelencia, y nuestro objetivo es ofrecer cursos que respondan a los retos educativos del siglo XXI.

Lleváis más de 300.000 alumnos formados en estos últimos 20 años. ¿Cuál es el secreto de vuestro éxito?

El secreto de nuestro éxito es la confianza que ha depositado nuestro alumnado, que ha confiado en AFOE para su formación continua. También es el resultado de nuestro esfuerzo, dedicación y pasión por la educación, que nos ha llevado a ofrecer cursos de calidad, innovadores y adaptados a las necesidades de los profesionales de la educación, la sanidad y ciencias sociales. Y, por supuesto, es el fruto del trabajo en equipo, de la colaboración con otras entidades y de la mejora continua de nuestros procesos y servicios. Nuestra filosofía es la de aprender haciendo, la de compartir conocimientos y experiencias, y la de acompañar a las personas en su desarrollo profesional y, por qué no, personal.

¿Qué cursos son los más vendidos en AFOE?

Los cursos más vendidos en AFOE son los que trabajan temáticas con gran demanda en la actualidad. Concretamente, nuestro alumnado más demandante son cursos para el profesorado, ya sean opositores como para quienes ya están en activo. Algunos ejemplos son:

Cursos de didáctica y metodología, como el curso de Diseño de programaciones didácticas LOMLOE o el curso de Metodologías innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Cursos de atención a la diversidad, como el curso de Atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el curso de Educación inclusiva y atención a la diversidad o el curso de Intervención educativa en el alumnado con altas capacidades.