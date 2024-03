Un localizador GPS, el mejor regalo para el Día del Padre

PAJ GPS, una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, propone un original regalo para el Día del Padre con descuentos del 30 % que se mantendrán hasta el 31 de marzo.

También se puede obtener un descuento del 10 % adicional para quienes se suscriban a la newsletter de PAJ.

Para padres que cuidan y protegen sus pertenencias Power Finder 4G, un localizador GPS para distintas ocasiones por solo 99,99 € Power Finder 4G es un localizador multiusos fácil de esconder que sirve para proteger coches, motocicletas, vehículos recreativos, contenedores, equipajes, etc. Está dotado de una batería que dura hasta 90 días en espera y tiene cobertura en más de 100 países. Este dispositivo, uno de los más demandados del mercado, costaba 199 € y ahora tiene un precio irresistible para que sorprendas a tu padre.

Vehicle Finder 4G 2.0, la solución ideal para la seguridad de su vehículo Vehicle Finder 4G se conecta a la batería del coche o de la moto y, convenientemente escondido para que no lo detecten los cacos, localizará el vehículo al instante en caso de sustracción para saber dónde se encuentra. Además, este aparato avisa con una alerta si alguien mueve el vehículo. El dispositivo tiene un cable para conectar a la batería, por lo que no es necesario recargarlo. Vehicle Finder 4G cuesta 99,99 €.

All Around Finder 4G, un dispositivo multiusos All Around Finder 4G tiene un precio muy atractivo, lo que lo convierte en un regalo perfecto para no gastar más de 50 €. Si un padre tiene motocicleta, viaja a menudo haciendo transbordos con riesgo de perder su maleta o es aficionado a la bicicleta y le gusta tener un historial de sus rutas, All Around Finder 4G es el mejor y más original regalo para el Día del Padre: por solo 49,99 € se obtiene un localizador GPS con una batería que dura 20 días en operación continua y 40 días en espera.

Para padres preocupados por la seguridad de su mascota Pet Finder 4G, el dispositivo para encontrar al fiel compañero Pet Finder 4G es un dispositivo pequeño y ligero que se coloca en el collar de la mascota y que utiliza la tecnología GPS para rastrear su ubicación en tiempo real. Para tener controlada a su mascota y saber dónde se encuentra en cualquier momento, este es el regalo del Día del Padre perfecto. El aparato viene en dos colores, blanco o negro y está provisto de un enganche que permite fijarlo al collar de forma rápida y sencilla. Cuenta con una señal acústica para llamar a perro a larga distancia y emite un aviso cuando la mascota sale de un perímetro delimitado. Pet Finder cuesta solo 49,99 €.

Un regalo para papás viajeros e intrépidos Easy Finder 4G es un regalo para papás viajeros y aventureros: siempre que alguien mueva sus maletas el padre recibirá una alerta y sabrá su ubicación. Este dispositivo conoce mejor que las compañías aéreas dónde ha ido a parar el equipaje. Además, permite hacer un historial de rutas y viajes. Y si el padre es un viajero intrépido, este aparato ayudará a tenerle siempre localizado y a que pueda solicitar ayuda en caso de emergencia. Su precio: 39,99 €

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.