Estudiar inglés en el exterior con el método de 7 pasos de International Education Advisor

Viajar a un país extranjero es una decisión astuta para los jóvenes y adultos que desean aprender un nuevo idioma. La razón de ello es que hablar y compartir con nativos de la lengua a diario ayuda a potenciar los conocimientos de forma considerable (incluso las pequeñas interacciones). Por estas razones, la empresa International Education Advisor (IEA) centra sus esfuerzos en asesorar a jóvenes y profesionales en la búsqueda y elección de oportunidades para estudiar inglés en el extranjero.

Y es que los asesores de IEA saben que este proceso, desde la decisión de dónde y qué estudiar en un nuevo país pasando por el proceso de inscripción, la obtención de visas hasta escoger la residencia estudiantil puede ser uno de los procesos más complicados al que alguna vez se enfrenta en la vida.

La Directora de IEA cuenta que hace poco iba en un vuelo de British Airways a Londres a un evento de la escuela de idiomas que organiza el British English Olympics a nivel mundial.

En la cola para entrar al avión, estaban tres señoras españolas hablando de sus hijos. Una de ellas hablaba sobre su hija quien viajaba esa misma semana para Dinamarca a un evento de la empresa para la que trabajaba. Su hija, contaba la señora llena de orgullo, había organizado su viaje sola porque su conocimiento del idioma inglés ahora era muy avanzado después de los 6 meses que había pasado en su intercambio universitario en Galway, Irlanda.

A esto, la tercera señora rubia de pelo rizado responde: “Yo de verdad flipo al ver hoy en día que sin idiomas tienes muchas limitaciones en el mundo profesional”.

Sin lugar a dudas, tal como lo comentaba esta señora, las experiencias de estudio en el extranjero fortalecen el perfil laboral, lo cual aumenta las probabilidades de conseguir mejores oportunidades de empleo. Y es que la globalización ha cambiado las exigencias del mercado laboral, y cada vez es más crítico no sólo el tener idiomas, sino también tener competencias interculturales y conocimientos técnicos de vanguardia.

De acuerdo a una encuesta por parte del Instituto de Educación Internacional (IIE, por sus siglas en inglés) el 85% de sus alumnos que han estudiado en el extranjero mencionan su experiencia internacional en su currículum y un 73% comentan aspectos de su experiencia internacional en las entrevistas de trabajo.

También la encuesta de empleadores QS Global 2020 reveló que el 25% de los 13.000 directores de recursos humanos y directores ejecutivos encuestados afirmó que la experiencia internacional era una prioridad al momento de considerar la contratación de un nuevo empleado.

Por ello, International Education Advisor inspira y ayuda a jóvenes y adultos para que vivan nuevas experiencias educativas en otros países y potencien sus habilidades lingüísticas y mejoren sus expectativas laborales.

Entonces, ¿por qué no existen más jóvenes españoles buscando y eligiendo oportunidades para estudiar en el extranjero?

La razón es que se trata de un proceso no necesariamente complicado, sino más bien engorroso, que envuelve muchas decisiones, y requiere una buena planificación para promover los mejores resultados.

Por estas razones IEA ha desarrollado un método de 7 pasos para asesorar a todo aquel interesado en convertirse en un estudiante internacional.

Este método abarca los 7 pasos necesarios en esta aventura y sirve como un mapa para guiar a todos los involucrados a través de este proceso, eliminando la incertidumbre y proporcionando seguridad a cada paso.

Paso 1: Estudiar en el propio país o en el extranjero

Esta primera decisión es quizás la más difícil. Y es que estudiar en el extranjero puede ser una experiencia interesante y estimulante, pero también puede ser un gran reto. Y es que ir a estudiar a un lugar nuevo, sin la familia y los amigos será emocional. Por ello es importante considerar cuidadosamente si se tienen la madurez emocional, la adaptabilidad y resiliencia para afrontar los cambios.

Paso 2: Dónde y qué estudiar en el exterior

El elegir un curso o programa de estudios en el propio país ya es bastante difícil, pero intentar decidir qué y en dónde estudiar en el extranjero lo es aún mucho más. IEA ayuda en el proceso de escoger el programa que se adapte a los intereses y personalidad del estudiante. Al igual que toma en cuenta las inquietudes y preocupaciones de los padres.

Paso 3: Identificar los requisitos de ingreso para el curso elegido

Los requisitos de admisión son las exigencias mínimas que la institución demanda que el estudiante tenga para un determinado curso. Al momento de decidir es importante verificar los requisitos de ingreso, ya que esto determinará las posibilidades de entrar en un curso particular.

Paso 4: Todo sobre finanzas

Estudiar en el extranjero requiere una inversión financiera. Los derechos de matrícula para los estudiantes internacionales pueden variar según el país, el programa y el proveedor del curso. Estos precios, por lo general, también tienen un incremento anual. Es aconsejable investigar esto a fondo, junto con el coste de vida para calcular el valor total de los estudios en el exterior.

Paso 5: Aplicar al curso elegido

La institución educativa del destino probablemente tendrá una lista exhaustiva de los documentos necesarios para aplicar por el curso. Por lo general, se paga una tasa de inscripción la cual puede variar según la institución. Es importante completar la solicitud correctamente, utilizando la ortografía adecuada y el formato de fecha correcto, ya que estos pueden variar ligeramente de un lugar a otro.

Paso 6: Requisitos de inmigración al nuevo país

Los requisitos de visado son diferentes en todo el mundo. El tipo de visa no solamente depende del país de destino, sino también del país de origen.

Para aplicar es necesario tener tanto la carta de aceptación de la institución educativa y la prueba de que se pueden financiar todos los costos asociados con estudiar en el extranjero.

Paso 7: Preparativos para viajar a estudiar en el extranjero

En este punto se llega a la parte difícil; prepararse para el viaje. Esto implica buscar el alojamiento, planificar el vuelo, obtener seguro de salud y asegurarte de llevar la ropa adecuada, entre otras cosas.

International Education Advisor ofrece asesoría especializada en estudiar inglés en el extranjero para adultos y profesionales de toda España. De igual forma, proporciona recursos digitales gratuitos relacionados con este método de 7 pasos para apoyar a padres como ayudar a sus hijos para vivir esa experiencia internacional.