Ahora, en la tarde de un sábado, me parece interesante el siguiente comentario. No deja de suponer un cierto misterio el hecho de que Jesús no fuera consciente del daño que les hacía a sus padres en aquel momento, a pesar del gran amor que tenía por José y por María. En el Templo, Jesús con doce años, está inmerso en la presencia de su Padre. Allí está hablando con los escribas y los sacerdotes, que están perplejos ante su sabiduría. No es fácil imaginar el gozo que experimentó Jesús, verdadero Dios y verdadero “niño”, al encontrarse por primera vez en su vida humana, después de esos años sin venir nunca a Jerusalén, en la presencia de su Padre Dios. “¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre?” Es la respuesta cuando al fin le encuentran.



Esto nos hace pensar en cómo estamos nosotros en la iglesia. Jesús está sumido en la presencia del Padre, en la gloria… Nosotros, cuando entramos en la parroquia que nos corresponde o en la iglesia más cercana, somos conscientes de estar en un lugar sagrado, pero quizá no valoramos la realidad de que allí está Dios de un modo más pleno que en cualquier otro lugar.

Por eso hay una actitud, una forma de estar. Se valora el silencio, que facilita el recogimiento. Nos llena la seguridad de que en un lugar consagrado solemnemente para ser la casa de Dios, verdaderamente nos encontramos con Dios, Uno y Trino. Y sabemos que en el sagrario está Jesús bajo las especies de pan, para ser nuestro alimento, y para que podamos acompañarle con nuestra oración.

Hay un convencimiento, una fe multisecular, que lleva a una actitud de adoración que nunca tendremos en otras circunstancias. Además suele haber lugares especialmente previstos para facilitar la adoración y el recogimiento. Es algo distinto, un modo de hacer, de comportarse, de moverse. Hay muchos que prefieren dejar fuera el teléfono, para que no distraiga, o al menos dejarlo silenciado. El móvil se utiliza con mucha frecuencia como biblioteca y como bloc de notas, de manera que no sorprenderá ver a alguien muy afanado con el aparato. Pero siempre con ese respeto y silencio que nos lleva a Dios.