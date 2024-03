Goldenmac EDU da la posibilidad de probar el iPad en el colegio gratuitamente

La tecnología digital es una herramienta excepcional para lograr una educación más positiva, inclusiva y equitativa, promoviendo el máximo desarrollo de los talentos de cada estudiante.

Además, permite a los centros educativos crecer como institución a través de nuevas experiencias de aprendizaje. En este orden de ideas, la consultora tecnológica Goldenmac EDU Grupo K-tuin acompaña a las instituciones educativas en su proceso de digitalización. Esto es posible gracias a la iniciativa gratuita iPad. Prueba y Aprende, para que profesores y estudiantes descubran las ventajas y beneficios asociados al uso de la popular tablet de Apple en la educación.

Tecnología digital para el aprendizaje creativo y colaborativo Esta iniciativa refleja la visión de Apple de lo que debe ser un aprendizaje personalizado y creativo, pero al mismo tiempo conectado y colaborativo. Para lograr este propósito, durante varias semanas, los centros educativos que participen en esta experiencia contarán con asesoría presencial y online para desarrollar con el iPad diversas actividades creativas, entre las que destacan las experiencias de programación y realidad aumentada.

Conscientes de que el acompañamiento y el aprendizaje son fundamentales para introducir de manera progresiva y adecuada la tecnología en el proceso educativo, los especialistas de la consultora especializada en Apple ponen a disposición de las aulas todo el material necesario para el desarrollo de nuevas experiencias educativas. Así lo informó en declaraciones dadas a los medios de comunicación Ana Corrales, directora pedagógica de Glodenmac EDU.

De esta manera, la experiencia iPad. Prueba y Aprende se ofrece a los centros educativos con un kit que incluye un carro Bravour de carga y transporte, 10 iPad 10ª generación, 10 Apple Pencil y 10 fundas teclado Logitech para garantizar la protección del dispositivo. También se incluye una guía de actividades para sacarle el máximo partido a esta herramienta en el aula así como seguimiento personalizado por parte del equipo de Goldenmac EDU.

Goldenmac EDU: acompañamiento y aprendizaje en la transformación tecnológica de los centros educativos La consultora Goldenmac EDU cuenta con una amplia experiencia con los centros educativos en las áreas de tecnología y formación estratégica de los profesionales. En este sentido, cuenta con las herramientas para ofrecer condiciones de confianza y seguridad necesarias para que los centros educativos emprendan sus proyectos de cambio y transformación tecnológica.

Con este propósito, les ayudan a diseñar espacios para la incorporación de herramientas tecnológicas en el aula, ofreciendo un proceso de acompañamiento diseñado a medida de cada centro educativo, con miras a convertirlo en entornos facilitadores y generadores de participación, interacción, comprensión y expresión del talento.

Para lograr este objetivo, Goldenmac EDU dispone de un equipo de consultores especializados en educación y tecnología que realizan un diagnóstico personalizado de cada centro antes de generar una propuesta alineada con su cultura organizativa, modelo educativo, la infraestructura tecnológica y requerimientos técnicos a cubrir para hacer posible la visión a futuro del centro.

Cómo solicitar el kit educativo iPad. Prueba y Aprende Para solicitar el kit educativo iPad Prueba y Aprende hay que entrar en la web y rellenar el formulario con los datos personales y los del centro educativo y un consultor especializado se pondrá en contacto para tramitar la petición.