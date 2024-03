Mesumex cuenta con el estibador eléctrico PS1846SL, una opción ergonómica, eficiente y compacta

Dentro de la industria moderna, los estibadores se consideran como una herramienta esencial para levantar y organizar cargamentos de gran peso. Es difícil imaginar cómo se realizarían tareas como halar, empujar o apilar cargas pesadas sin usar estibadores. Estos no solo posibilitan llevar a cabo un mejor trabajo y con más rapidez, sino también con mayor precisión.

La empresa Mesumex especializada en este tipo de herramientas, dispone actualmente de un estibador eléctrico modelo PS1846SL. Este se caracteriza por su alta potencia y por una gran capacidad de carga de hasta 1.8 toneladas. Todo esto lo hace ideal para la carga y descarga de mercancía en almacenes.

Estibador eléctrico PS1846SL, gran capacidad de carga Este estibador eléctrico de la serie PSL ha sido creado para soportar hasta casi 2 toneladas de peso y manejar dimensiones de 4.6 metros de altura. Tiene un tamaño ajustado y está diseñado especialmente para que el operador pueda usarlo caminando. Dispone de patas y uñas ajustables que se adaptan a una variedad de tarimas. Además, gracias a su motor de desplazamiento alemán con tecnología AC y al sistema hidráulico proporcional que posee, es capaz de mover cargas en entornos pequeños con precisión. Entre sus características más destacadas se encuentra el control de velocidades, un maneral largo de diseño compacto y seguro, y una función de conducción vertical. Además, dispone de una malla protectora que permite una clara visibilidad, y con su potente batería se garantiza un alto rendimiento por tiempo suficiente. Por otro lado, el estibador eléctrico PS1846SL posee un timón CAN-BUS, que no solo optimiza el rendimiento del equipo, sino que además facilita su mantenimiento. Es por estas razones que es una de las mejores alternativas que existen en el mercado actualmente, ya que cuenta con componentes europeos y una tecnología de última generación, que lo convierte en un fuerte competidor en el sector.

¿Por qué escoger un estibador eléctrico? A la hora de elegir estibadores, existen dos opciones: los eléctricos y los manuales. Si bien estos últimos pueden realizar las mismas funciones, los eléctricos tienen una serie de ventajas que los hacen más conveniente. Por ejemplo, tienen mayor ergonomía, ya que no requieren de esfuerzo físico del operario para realizar las labores de mover cargas. Con ello, se disminuye el riesgo de sufrir lesiones o tensiones físicas, y proporciona más seguridad en las operaciones. En segundo lugar, son más maniobrables que los manuales. Algunas características como el control de velocidades y de aceleración permiten que exista mayor control en su manejo, una característica muy valorada en espacios reducidos. Por último, la variedad de modelos de estibadores eléctricos también pueden incluir funciones avanzadas que optimizan y facilitan los trabajos para los operarios, tales como botones de parada de emergencia y frenado automático.

En Mesumex disponen de un amplio catálogo de estibadores para diferentes necesidades, además del modelo PS1846SL, todos ellos disponibles en su web. En caso de necesitar más información sobre ellos, su equipo de atención está siempre dispuesto para ofrecer asesoramiento.