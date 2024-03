Las expertas en belleza de Medik8, Byoode y Perricone MD recomiendan estos regalos 'beauty' para el Día de Padre

Desde los básicos del neceser a productos más especiales, las expertas fichan los cosméticos con texturas fluidas e ingredientes altamente efectivos que más van a gustar a los padres más exigentes Cada vez, los hombres se preocupan más por su aspecto físico. Son más conscientes de que pueden y deben envejecer mejor. Atrás quedaron aquellos años en los que solo algunos hombres, siguiendo la estela de famosos como Brad Pitt o David Beckham, incorporaban a su rutina algún cosmético que no fuera el archiconocido ‘after save’. "Ahora, los hombres son más exigentes, les importa la piel, la miman y la cuidan. Pero, sobre todo, quieren envejecer de la mejor manera posible", comenta Raquel González, cosmetóloga y directa técnica de Perricone MD. Y para esos hombres que no se conforman con más de lo mismo, hay que sorprenderles por el Día del Padre con fórmulas innovadoras, pero, sobre todo, eficientes.

Cosméticos fluidos y fáciles de usar

Regalar momentos de autocuidado se ha convertido en un ‘must’ que no entiende de géneros. "Eso sí, hay una tendencia clave: a los hombres le gustan las texturas más ligeras, acabados no grasos y cosméticos de fácil aplicación. Ellos prefieren las rutinas sencillas", cuenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Y, según Estefanía Nieto, se debe a una razón. "La piel de los hombres es diferente a la de las mujeres y suele ser más gruesa y grasa. Aunque no necesitarán otros cosméticos diferentes, esto hace que prefieran evitar la sensación pesada y los brillos, y optan por productos que se absorben rápidamente y no dejen residuos grasos".

Sus rutinas suelen ser cortas y, para "no abrumar a papá, lo mejor es acudir a los básicos: limpieza, tratamiento e hidratación y, si quiere, un mimo extra que venga de la mano de una mascarilla", apostilla Mireia Fernández, directora técnica de Omorovizca.

Los cosméticos clave para regalar a un hombre

Super Green Poem de Byoode, es un limpiador en gel que, incluso, puede servir como gel de afeitado. Cuenta con saponinas vegetales para no alterar la piel y cargado de antioxidantes. 29€ en Byoode.com

Para después del afeitado, es ideal el tónico reparador Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner. Presenta una textura gelatinosa y actúa como un escudo protector contra la contaminación, gracias a las propiedades antioxidantes de la flor de loto. Además, contiene complejos patentados exclusivos de Boutijour, que incluyen ingredientes protectores como el té verde. 48€ en Purenichelab.com

Liquid Peptides de Medik8 es un suero que incluye en su interior multitud de péptidos, como Matrixyl 3000, pero también otros muchos más. Además, los encapsula en una tecnología propia que trabaja con drones cosméticos. Esos drones consiguen transportar los péptidos al fibroblasto de las células de la piel para que sean más efectivos. 64€ en Medik8.es

Si preocupan las arrugas y las finas líneas en el área del contorno de los ojos, Omorovicza Reviving Eye Cream. Se trata de crema que revitaliza el área de la mirada en el acto. Con árnica, reduce la inflamación, la hinchazón y la aparición de ojeras, sobre todo aquellas más congestionadas y oscuras. Proporciona además mucha hidratación sin resultar demasiado densa. Tiene un ligero aroma de pepino que refresca y alivia los ojos cansados. 109€ en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD le va a conquistar por su textura en gel-crema ligera. Cuenta con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. 78€ en Perriconemd.es

Para un momento de autocuidado, una o dos veces la semana, puede aplicar Gold Profection22 Mask, de Ambari, que recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. Se puede usar solo unos días a la semana. 115€ en Purenichelab.com