Guía práctica para elegir el detergente adecuado en el lavavajillas de un restaurante

En el ámbito de la restauración y la hostelería, la eficiencia y la higiene son aspectos fundamentales para garantizar la satisfacción de los clientes. Uno de los elementos clave en la cadena de limpieza es el detergente profesional utilizado en los lavavajillas industriales. Elegir el producto adecuado no solo garantiza la limpieza de la vajilla, sino que también contribuye a la durabilidad del equipo y al ahorro de recursos. A continuación se presenta una guía práctica para seleccionar correctamente el detergente de un lavavajillas industrial.

Conocer el equipo de lavado Cada lavavajillas industrial tiene sus propias especificaciones y requisitos. Antes de seleccionar un detergente, es crucial entender las características y capacidades de la máquina. Factores como la temperatura del agua, la presión y el tipo de químico que admite el equipo son esenciales para tomar una decisión adecuada.

Identificar las necesidades de lavado No todos los establecimientos de hostelería tienen las mismas necesidades en el lavado de su vajilla, cristalería y utensilios de cocina. Si se sirven platos con grasa, utensilios con restos de alimentos pegajosos o copas con manchas de vino o pintalabios, se necesitará un detergente específico para cada situación. Hay que identificar las particularidades de la carga de trabajo y elegir un detergente que se ajuste a las necesidades.

Desde Winterhalter han desarrollado una solución de lavado para cada tipo de mancha según el sector de la hostelería, contando con diferentes tipos de detergente y abrillantadores que se adaptan a las necesidades de cada tipo de suciedad.

Tipo de agua El tipo de agua que se utiliza en un lavavajillas industrial también influye en la elección del detergente. Aguas duras requieren detergentes con agentes ablandadores para prevenir la acumulación de residuos minerales en el equipo y la vajilla. Hay que considerar realizar pruebas de dureza del agua para adaptar la elección de detergente a las condiciones específicas de cada localidad.

Además del químico, existen tratamientos de agua que se incorporan a los equipos de lavado y proporcionan una óptima desmineralización, descalcificación y osmosis inversa, de este modo, el resultado será excelente además de prolongar la vida útil del lavavajillas.

Sostenibilidad y normativas ambientales En la actualidad, la sostenibilidad es un criterio esencial en la selección de productos de limpieza. Por eso, hay que optar por detergentes que cumplan con normativas ambientales y que tengan etiquetas ecológicas reconocidas. No solo se contribuirá al cuidado del medio ambiente, sino que también se mostrará un compromiso con prácticas comerciales responsables.

Winterhalter cuenta con detergentes y abrillantadores para lavavajillas biodegradables según la normativa OECD 301b y CE 648-1004, exentos de sustancias tóxicas, envases libres de residuos y reciclables.

Pruebas y muestras Antes de comprometerse con una marca o tipo de detergente, las personas pueden solicitar muestras o realizar pruebas en pequeña escala. Hay que observar los resultados en términos de limpieza, residuos y la apariencia final de la vajilla. Esto permitirá ajustar la elección según las necesidades específicas del establecimiento. En Winterhalter ofrecen la posibilidad de realizar una prueba gratuita durante quince días sin adquirir ningún tipo de compromiso.

Elegir el detergente adecuado para un lavavajillas industrial es una inversión en la calidad del servicio y la durabilidad del equipo. Tomarse el tiempo necesario para investigar y seleccionar el producto adecuado garantiza una operación eficiente y sostenible en el ámbito de la hostelería.