Las mujeres son mayoría en Grupo Gesforma

En un campo en el que la presencia masculina sigue siendo dominante, se abre paso esta empresa soriana donde el número de mujeres en plantilla supera al de los hombres En la actualidad CO2 GESTIÓN, del GRUPO GESFORMA, puede presumir de ser una de las empresas del sector forestal de España que cuenta en su plantilla con más mujeres en plantilla que hombres.

Cuando hace más de 10 años se creó la empresa de servicios forestales GESFORMA, sus fundadores no imaginaban que contarían con una plantilla de trabajadores en la que la mayoría serían mujeres, y que esas mujeres llevarían a CO2 GESTIÓN a ser una de las empresas más consolidadas del sector de la compensación de huellas de carbono adheridas al programa voluntario del MITERD.

CO2 GESTIÓN by GESFORMA nació de la mano de Ignacio Lafuente y Ángel Ramos, dos compañeros de universidad que formaron esta empresa con la intención de “conseguir algo de dinero” para realizar su primera plantación trufera. Hoy es una de las principales empresas del sector forestal en Soria y única empresa en Castilla y León en ofrecer un servicio integral en la creación de plantaciones truferas.

Hoy en día esta compañía soriana cuenta en su plantilla con mayor número de mujeres que de hombres y sus perfiles profesionales son de lo más variado. De ingeniería de montes a ciencias ambientales y biotecnología, pasando por la licenciatura en derecho y la titulación en Publicidad. Así de multidisciplinar es la parte femenina de este equipo de profesionales.

En apenas tres años, esta empresa ha pasado de tener solo trabajadores masculinos a que más de la mitad de la plantilla sean mujeres. Según Ángel Ramos, Cofundador y COO: “a la hora de sumar personas a nuestro equipo no miramos si es hombre o mujer. Lo que valoramos son las competencias y capacidad de cada uno, sea hombre o mujer. Si en la actualidad somos más mujeres que hombres en la empresa es porque ellas lo valen”.

La paridad se traduce en rentabilidad para las empresas Según una investigación realizada por BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, las empresas con igual número de mujeres que de hombres en sus plantillas se sitúan 1,6 puntos porcentuales por encima del resto de organizaciones. Dato extraído del estudio ‘Mejorar el rendimiento financiero invirtiendo en las mujeres’ en el que se analizó el rendimiento sobre los activos anuales entre los años 2013 y 2022 de 1.250 grandes empresas.

Sin embargo, el sector forestal aún dista mucho de conseguir esos números de paridad entre sus empleados. Según datos de EUROSTAT las mujeres solo representan el 6 % de los empleos de este campo en España. En cuanto a datos en materia de formación las cifras tienden al alza en matriculaciones y egresados, rondando la presencia femenina el 33% en carreras relacionadas con el medio ambiente y el sector forestal. Los sectores en los que las empresas destacan por su igualdad de género son el de la salud (52%) y el financiero (49%), mientras que suspenden otros como el tecnológico, el industrial y el de la construcción.

CO2 GESTIÓN by GESFORMA es un claro ejemplo de empresa que demuestra que las cosas están cambiando y que las mujeres con su valía y su buen hacer profesional están llevando a lo más alto a organizaciones de un sector donde el hombre sigue siendo el protagonista absoluto, con permiso de las mujeres.