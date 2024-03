Servicedoor Formación permite la instalación y mantenimiento de puertas automáticas con el curso IMAI07

Con presencia en muchas industrias, espacios públicos y locales comerciales así como en las viviendas se destacan las puertas industriales y residenciales, manuales y automáticas.

Se trata de una solución que contribuye al uso eficiente del espacio y que favorece el flujo de personas. Ahora bien, siempre es importante contar con personal formado para realizar instalaciones y tareas de mantenimiento en estas piezas.

Desde Servicedoor Formación forman a técnicos del sector así como a nuevos estudiantes, que quieren formarse en esta profesión tan demandada en estos momentos. Para ello, este centro de formación imparte el curso IMAI07, de instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Se trata de una oferta formativa única y en estos momentos, Servicedoor Formación es el unico centro que la imparte a nivel nacional en sus instalaciones de Arganda del Rey. En particular, este curso ha sido creado y desarrollado por los profesores del centro y por su Director José Antonio Ferreiro Rivero, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector de las puertas automáticas.

¿Cómo es la formación IMAI07 que ofrece Servicedoor Formación? El objetivo central de este curso es que los estudiantes aprendan a instalar y mantener puertas manuales y automáticas. Para realizar este tipo de tareas es necesario desenvolverse según las normativas vigentes y las directivas que afectan al sector de las puertas, sin olvidar el reglamento que regula los productos de construcción.

En líneas generales, este curso se desarrolla de manera práctica para impulsar el aprendizaje fomentando la participación. Además de implicarse activamente en distintas actividades, los alumnos cuentan con material didáctico específico y unas instalaciones modernas, adaptadas a la formación de los programas y certificados profesionales que se imparten. En cuanto a las pruebas prácticas, estas consisten en la instalación de diferentes modelos de puertas, como puertas correderas, batientes, frigoríficas, puertas peatonales, puertas rf, puertas seccionales, rápidas, etc.

Con respecto a los requisitos, no se requiere experiencia profesional. Ahora bien, es necesario contar con al menos una de las siguientes titulaciones: certificado de profesionalidad de nivel 1 y título ESO o equivalente. También es posible acceder habiendo superado las Competencias Clave (lengua castellana y matemáticas nivel 2) o después de aprobar el examen de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.

El contenido que se incluye en la formación Cabe destacar que esta formación se puede impartir en dos modalidades, presencial y en teleformación, siendo mixta. La duración total es de 390 horas, incluyendo 140 de formación presencial. Además, los contenidos se dividen en 4 módulos.

El primero de ellos consiste en el estudio de nociones de electricidad básica en conexiones y relés de puertas automáticas. A su vez, el segundo aporta conocimientos imprescindibles sobre las normativas y directivas de este tipo de puertas. Los últimos dos módulos están dedicados, respectivamente, a las tareas de instalación y mantenimiento.

Al culminar este curso, es posible acceder a oportunidades de empleo como instalador y mantenedor de puertas manuales y automáticas. Otra salida laboral es poder reparar puertas que ya estén instaladas en el sector, siendo este último paso, una de las experiencias profesionales más demandadas por las empresas del sector. Esta formación también proporciona conocimientos para trabajar como técnico electrónico de mantenimiento y reparación industrial.

Al ofrecer este curso novedoso y único, Servicedoor Formación se ha posicionado como uno de los centros formativos punteros en el sector de las puertas automáticas a nivel nacional, siendo una referencia en el futuro de la educación en el sector de las puertas automáticas. En particular, gracias a la formación IMAI07 es posible acceder a múltiples oportunidades laborales en una industria que se encuentra en expansión.