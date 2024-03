Kliu Solutions y KliuCork®, una solución integral en corcho proyectado

Una de las principales tendencias en el sector de la construcción hoy en día es la sostenibilidad.

Con respecto a esto, cada vez más proyectos buscan integrar productos que mejoran la resistencia térmica y cuya producción sea de bajo impacto para el medioambiente.

En particular, una de las soluciones que cumple con estos requisitos es KliuCork®. Estos revestimientos son impermeables y están fabricados con corcho natural. En la siguiente entrevista, David Fernández, jefe de proyectos en Kliu Solutions explica sus características y ventajas.

Kliu Solutions se especializa en fabricar una solución innovadora y sostenible para la construcción denominada Corcho Proyectado KliuCork®. ¿Cuáles son las principales características de este producto?

Las principales características de KliuCork®, nuestro producto estrella, son su innovación y sostenibilidad en el sector de la construcción. KliuCork® está compuesto principalmente de corcho natural, un material ecológico y renovable. Su versatilidad permite su uso en una variedad de aplicaciones, desde la impermeabilización de cubiertas hasta el revestimiento de fachadas. Además, ofrece una gran ganancia térmica en las viviendas, ayuda al aislamiento acústico y contribuye al bienestar ambiental al ser un material biodegradable y de bajo impacto. Así pues, KliuCork® es una solución integral que combina eficacia en la construcción con un enfoque respetuoso con el medioambiente.

¿Con qué materia prima se realiza este producto?

Nuestro producto KliuCork® lo fabricamos principalmente utilizando corcho natural como materia prima. El corcho es un material sostenible y ecológico que se obtiene de la corteza del alcornoque, un árbol que se encuentra principalmente en regiones mediterráneas de la península ibérica y en Portugal. Al utilizar corcho natural en la fabricación del Corcho Proyectado KliuCork®, estamos garantizando un producto de alta calidad que, además, contribuye a la conservación del medioambiente, ya que el proceso de extracción del corcho se realiza de manera sostenible, sin dañar los árboles y permitiendo su regeneración.

¿Dónde y cómo adquiere Kliu Solutions el corcho natural que usa para fabricar sus productos?

En Kliu Solutions nos comprometemos con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en todas nuestras operaciones. Por lo tanto, adquirimos el corcho natural utilizado en la fabricación de nuestros productos exclusivamente a proveedores de cercanía ubicados en las regiones del Mediterráneo. Esta elección estratégica nos permite minimizar la distancia de transporte, reduciendo así las emisiones de carbono asociadas al proceso logístico. Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros proveedores para garantizar que el corcho que adquirimos cumpla con nuestros estándares de calidad y sostenibilidad. Además, nos aseguramos de que los métodos de extracción del corcho sean respetuosos con el medioambiente y estén en línea con prácticas responsables de gestión forestal. De esta manera, no solo aseguramos la calidad de nuestros productos, sino que también contribuimos a la preservación de los ecosistemas locales y apoyamos a las comunidades que dependen de la industria del corcho.

¿Cuáles son las propiedades de KliuCork® relacionadas con el aislamiento térmico?

KliuCork® ofrece excelentes propiedades de aislamiento térmico, incluyendo una baja conductividad térmica, capacidad de retención de calor, alta inercia térmica y reducción de pérdidas energéticas. Estas características ayudan a mantener una temperatura estable en el interior de los edificios, reducen el consumo de energía y promueven la sostenibilidad en la construcción.

¿KliuCork® también permite reducir el nivel de ruido que ingresa a una vivienda?

Sí, efectivamente, el Corcho Proyectado KliuCork® también tiene la capacidad de reducir el nivel de ruido que ingresa a una vivienda, así como de minimizar el eco en grandes espacios interiores. Gracias a su composición y estructura, el corcho natural ayuda a aislar acústicamente. Al proyectar KliuCork® en fachadas y cubiertas se reduce la transmisión del ruido exterior al interior de la vivienda. Si lo aplicamos en techos interiores reducimos en gran medida los molestos ecos. Esto contribuye a crear un ambiente más tranquilo y confortable, promoviendo el bienestar de los ocupantes y mejorando la calidad de vida tanto en el hogar como en grandes espacios.

¿KliuCork® es apropiado para aplicar solamente en viviendas o también se usa en otros espacios?

KliuCork® es un producto versátil que no solo es adecuado para aplicaciones en viviendas, sino que también se utiliza en diferentes espacios y entornos. Además de su uso común en hogares, el Corcho Proyectado KliuCork® encuentra aplicación en edificios comerciales, industriales e institucionales. También es utilizado en la construcción de infraestructuras públicas como escuelas, hospitales y edificios gubernamentales. Su versatilidad permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la impermeabilización de cubiertas, el revestimiento de fachadas, e incluso en proyectos de diseño arquitectónico donde se busca combinar funcionalidad con estética.

¿Este producto se usa para proteger embarcaciones?

Efectivamente, hemos comenzado a aplicar KliuCork® en las cabinas y bodegas de distintos tipos de embarcaciones. Los astilleros con los que trabajamos valoran en gran medida las características idóneas de KliuCork® en el medio marítimo. Debido a su gran resistencia a la humedad y al salitre, a su gran durabilidad y al aislamiento térmico y acústico que proporciona, lo ven como un material técnico y sostenible capaz de substituir perfectamente los materiales que utilizaban hasta ahora.

Para terminar, ¿El sector de la construcción está avanzando hacia modelos más sostenibles? ¿Cuál es el papel de Kliu Solutions en el futuro de esta actividad?

Sí, el sector de la construcción está evolucionando hacia modelos más sostenibles, impulsado por la creciente conciencia ambiental y la necesidad de reducir el impacto negativo en el medioambiente. En este contexto, Kliu Solutions desempeña un papel fundamental en el futuro de esta actividad al ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles como nuestro Corcho Proyectado KliuCork®.

En resumen, el papel de Kliu Solutions en el futuro de la construcción es liderar el camino hacia prácticas más sostenibles y responsables. Para ello, esta empresa ofrece soluciones innovadoras, como KliuCork®, que contribuyen a la construcción de un futuro más verde y habitable.