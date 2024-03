IAD reunirá a más de 200 asesores inmobiliarios en Alicante en la quinta edición del CAPML

Durante dos días de conferencias, el 13 y 14 de marzo, la ex nadadora olímpica Gemma Amengual y el entrenador de tenis Toni Nadal compartirán sus experiencias junto a otros profesionales del sector

Bajo el lema League of Champions, se presentarán tendencias, novedades y herramientas del sector

Barcelona, marzo de 2024 – La quinta edición del CAPML (CAP Management & Leadership) de la red de asesores inmobiliarios independientes IAD ya tiene definidos a algunos de sus conferenciantes más ilustres. Durante los días 13 y 14 de marzo en el Auditorio ADDA de Alicante, y bajo el lema “League of Champions”, la ex nadadora olímpica Gemma Mengual y el entrenador de tenis Toni Nadal compartirán, con los asistentes del evento, los secretos, claves y valores necesarios para contar con el espíritu deportivo de los campeones.

Pero esto no es todo, Luís Galindo, coach motivacional, Clara López, Data Scientist en Adevinta, y diferentes directivos de la red inmobiliaria en España y a nivel internacional – como Malik Benrejdal, cofundador del Grupo IAD, y Clément Delpirou, CEO del Grupo IAD -, también participarán en estas dos jornadas de ponencias, mesas redondas, charlas, workshops y conferencias sobre Real Estate y MLM, el modelo de marketing colaborativo con el que IAD ha revolucionado el sector inmobiliario.

Para esta quinta edición del CAPML en España, el encuentro anual que se realiza con el objetivo de fomentar la profesionalidad y mantener al día de las novedades del mercado a su red de asesores inmobiliarios, espera la presencia de más de dos centenares de participantes, procedentes del territorio español y de otras partes del mundo.

Bajo el nombre de CAP Management&Leadership, IAD, con más de 20.000 asesores inmobiliarios independientes en Francia, Estados Unidos, México, Portugal, Italia, Reino Unido y, por supuesto, España, pretende promover la profesionalización del sector inmobiliario con formación continua a los asesores de la red y a todos aquellos profesionales o emprendedores que se sumen al proyecto.

La edición del año pasado, celebrada en Madrid, se convirtió en un éxito total con la participación de más de 200 asesores de IAD, nacionales e internacionales. En esa ocasión, los tres conferenciantes invitados que participaron en las jornadas fueron la alpinista vasca Edurne Pasaban y los coachs Alicia García Esteban y Nello D´Angelo junto a un gran número de directivos nacionales e internacionales. Este año también participarán muchos de ellos para hablar de expansión internacional del grupo y de las nuevas divisiones y herramientas de la red, como IAD Overseas y Propertips.

Sobre el Grupo IAD

Creado en 2008, el destacado grupo debe su éxito a sus tres pilares: su experiencia en el sector inmobiliario, las nuevas tecnologías y el marketing de red. Los más de 20.000 asesores de la red ofrecen así el mejor servicio posible a sus clientes. Con un crecimiento anual superior al 30 %, IAD bate sus propios récords en su mercado de origen, Francia, pero también a nivel internacional, aspirando a convertirse en el número uno mundial en todos sus mercados.

El Grupo IAD nace de la voluntad de crear una red inmobiliaria innovadora, democratizando el sector y dando un mayor apoyo a las personas que desean vender o adquirir una propiedad, a la vez que pone en valor la profesión de asesor inmobiliario.

Experiencia en España

IAD España inicia su andadura en marzo 2018 y en sus cinco años de actividad no solo ha conseguido implementar el modelo, sino destacar en el desarrollo y penetración de mercado, atrayendo a un gran número de emprendedores y facilitándoles su acceso al mercado inmobiliario. Con sede en Barcelona, esta empresa, tercera filial del grupo, sigue la tendencia de su predecesor en Francia con un sólido crecimiento y el objetivo de posicionarse en el líder del mercado residencial español.