Tutete explica por qué es importante elegir bien el chupete para el bebé

Para los bebés recién nacidos, los chupetes tienen un efecto calmante debido a que la acción de succionar libera endorfinas, calma y pone fin al llanto, por lo que es importante encontrar el adecuado.

De hecho, la succión forma parte de los bebés desde antes del nacimiento, por eso para muchos de ellos el chupete es un complemento esencial.

Elegir un chupete puede ser todo un reto para los padres. Los distintos tipos de tetina, de tallas y de materiales disponibles o las diferentes opciones de chupetes personalizados, puede hacer que la decisión se complique. En realidad, no hay una única opción correcta, ya que todos los bebés son únicos, con preferencias y anatomías bucales distintas.

Además, en el mercado se pueden encontrar gran variedad accesorios asociados al chupete como sujetachupetes personalizados o cajas guardachupetes.

¿Por qué es importante elegir correctamente el chupete para el bebé? La elección del chupete ideal depende de varios criterios: la edad del bebé, el material, la talla del chupete y el tipo de tetina. La succión no nutritiva es fundamental debido a que es una necesidad innata y un entrenamiento fundamental para aprender a alimentarse por sí solos.

Además, los chupetes presentan otras ventajas como tranquilizar y reconfortar al bebé, ayudan a relajar y favorecen el sueño o pueden convertirse en una distracción temporal durante inyecciones o exámenes médicos. Durante los viajes en avión, el uso de chupetes es importante para aliviar las molestias ocasionadas por los cambios de presión en el aire.

En cuanto a cuál es el mejor momento para dar un chupete, los expertos señalan que es posible promover su uso desde el primer período de vida, con el objetivo de consolar al pequeño y mejorar su sueño. Además, muchos estudios han demostrado que su uso puede prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante, sobre todo en bebés no amamantados, debido a que activa los mecanismos cerebrales que controlan las vías respiratorias superiores y como barrera mecánica.

Para elegir el chupete ideal para tu bebé, además de tener en cuenta la talla o el tipo de tetina, es muy importante que los materiales plásticos utilizados para su fabricación sean totalmente seguros para los bebés, libres de BPA y cualquier otra sustancia nociva como tritán, polipropileno y otros plásticos completamente inocuos y reciclables, asegurando así que también sean respetuosos con el medio ambiente como es el caso de Tutete.

Por otra parte, la silicona y el caucho de las tetinas que utilizan son de la mejor calidad, por lo que pueden soportar el ritmo de los chupones de los bebés durante el mayor tiempo posible, permaneciendo en perfecto estado.

Los chupeteros y portachupetes también son fabricados con tejidos orgánicos procedentes de cultivos sostenibles, piezas de madera de bosques ecológicos y materiales plásticos no dañinos.

Además, todos sus productos cuentan con los certificados de calidad de la Unión Europea en materia de puericultura, lo que asegura a los padres que están adquiriendo lo mejor para sus hijos.