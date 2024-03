Megacity tiene todo el material necesario para hacer manualidades en familia esta Semana Santa

La papelería online invita a trabajar en proyectos en cualquier casa aprovechando las inminentes vacaciones escolares, facilitando el diálogo y el entendimiento en familia, para crear recuerdos realmente imborrables La Semana Santa es el momento perfecto para fortalecer lazos familiares mediante actividades creativas y muy divertidas, como son las manualidades. Y es que, no es solamente cuestión de pasar tiempo de vacaciones unidos, sino también de compartir experiencias capaces de fomentar la creatividad y también la expresión personal de todos los miembros de la familia con distintos materiales para manualidades. Por todo ello, en Megacity, papelería online especialista en material escolar con sede en Monzón (Huesca), ofrecen todo lo necesario a precios muy competitivos para transformar cualquier hogar en un verdadero taller artístico las próximas vacaciones.

Buenas ideas para aprovechar a tope este tiempo con los más pequeños de la casa

Crear un museo de arte en casa

Utilizar caballetes y bastidores resulta ideal para que cada miembro de una familia pinte una obra maestra. En esta línea, cada uno puede escoger un tema común, pero también dejar volar la imaginación de forma totalmente libre. Además, con las pinturas de Megacity y los carboncillos que tienen en la página web, grandes y pequeños experimentarán diferentes técnicas y estilos en la propia casa.

Diseñar decoraciones para el hogar

La Semana Santa resulta perfecta para decorar el hogar con una temática primaveral. Crear decoraciones como guirnaldas de flores de papel, pero también mariposas coloridas para las ventanas, o distintas esculturas con materiales reciclados, es mucho más fácil de lo que puede parecer. Estas actividades no únicamente son divertidas: también muestran la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Taller de retratos familiares

Con los carboncillos y bastidores disponibles en esta página web, cada miembro podrá dibujar o pintar el retrato de otro miembro de la propia familia. Una actividad que no solo reforzará la forma de practicar habilidades de dibujo, sino que también mejorará el aprecio y la observación en referencia a otros seres queridos.

¿Cuáles son las ventajas de las manualidades en familia?

Fomentar la creatividad y la expresión de forma individual.

Mejorar la comunicación y fortalecer los vínculos entre todos.

Desarrollar las habilidades motoras y la resolución de conflictos.

Además, en Megacity ofrecen todo este tipo de material necesario para realizar múltiples tareas, actividades con entrega rápida y atención personalizada, para que la única preocupación familiar recaiga en disfrutar de momentos unidos. Por otro lado, ahora también es posible contactar por WhatsApp con Megacity y recibir los pedidos en 24 – 48 horas, realizando los pedidos antes de las 12:00 h del mediodía.