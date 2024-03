Foro de financiación de startups 2024: tres herramientas clave en una ronda

El Foro online de financiación de startups 2024 tiene como objetivo ayudar a emprendedores en el proceso de su ronda de inversión, ofreciendo las claves para elaborar adecuadamente su Investor Deck, su pacto de socios y las proyecciones financieras, tres herramientas clave para convencer al inversor en toda ronda de financiación Afrontar una ronda de financiación es una de las actividades más complejas a las que se enfrentan los emprendedores que buscan hacer crecer su empresa en cualquiera de sus fases.

El objetivo no es otro que obtener fondos procedentes de diferentes inversores con los que poder desarrollar y hacer crecer la startup. Para hacerlo con éxito, el emprendedor deberá convencer al inversor en diferentes puntos de contacto de una oportunidad clara de inversión, un retorno y una correcta ejecución.

Hay tres documentos fundamentales que ayudan tanto al emprendedor como al inversor de startups en estas rondas: el Investor Deck, el pacto de socios y las proyecciones financieras.

Con el objetivo de abordar las claves de estas tres herramientas de una ronda, Finanziaconnect organiza este 20 de marzo de 16:30 a 18:30 el Foro online de Financiación de Startups Innovadoras.

En él, se reunirán varios referentes del ecosistema startup en España, entre inversores de startups, responsables de financiación pública, expertos en startups y emprendedores que han logrado cerrar sus primeras rondas.

El evento gratuito se emitirá en la web de Finanziaconnect, y contará con la participación ya confirmada de inversores de startups como Sonia Fernández (Kibo), Emilio Ayanz (Creas), Raquel Bernal (Draper B1), Hugo Fernández Mardomingo (All Iron Ventures), Nacho Alonso (Pinama Inversiones), Luis Ruano (Ricari) y Luz Adell (Draper B1).

También acudirán los representantes de las principales instituciones de financiación pública para startups. Se contará con Ignacio Liñán de ENISA o Emilio Iglesias Cadarso del CDTI.

Participarán emprendedores que ya han cerrado con éxito varias rondas de financiación como María Luke, CEO de Uelz Pay, y ganadora del South Summit 2023, Arturo Álvarez, CEO de Renting Finders o Elisa Reyna, CEO de Mascoverso.

Asimismo, estarán varios expertos en cada una de estas herramientas. Se contará con la presencia de Juan Manuel Pérez (Aktion Legal), Yago Muñoz (Emeleuve), Silvia Cóbreces (Finanziaconnect) y Eduardo Araño (Orbitia).

Todos ellos darán una perspectiva global de las claves para desarrollar y utilizar adecuadamente estas herramientas de cara a convencer y negociar con el inversor.

El evento está destinado tanto a aquellos emprendedores de startups que estén, o vayan a estar, inmersos en una ronda en los próximos meses, como a empresas y profesionales que están ayudando a crecer a estas startups.

Agenda

Introducción. Antonio Osorio. Emprendedor y experto en innovación, nuevas tecnologías y comunicación.

Antonio Osorio. Emprendedor y experto en innovación, nuevas tecnologías y comunicación. Mesa Redonda: "Investor Deck, claves para abrir las puertas del inversor" . Raquel Bernal (Draper B1), Nacho Alonso (Pinama Inversiones), Hugo Mardomingo (All Iron Ventures), Elisa Reyna (Mascoverso), Eduardo Araño (Orbitia).

. Mesa Redonda: "Pacto de socios. Convencer al inversor de la gobernanza, evitando cometer errores críticos". Sonia Fernández (Kibo), Emilio Ayanz (Creas), María Luke (Uelz Pay), Juan Manuel Pérez (Aktion Legal).

Mesa Redonda: "Proyecciones financieras. Convencer al inversor de la viabilidad de los números de tu plan de negocio". Luz Adell (Draper B1), Luis Ruano (Ricari VC), Arturo Álvarez Podhoredka (Renting Finders) y Yago Muñoz (Emeleuve).

Mesa Redonda: "La financiación pública, el mejor complemento de una ronda financiación de startups" . Ignacio Liñán (ENISA), Emilio Iglesias Cadarso (CDTI), Silvia Cóbreces (Finanziaconnect).

. Conclusiones y cierre. Antonio Osorio (Emprendedor y experto en innovación, nuevas tecnologías y comunicación) e Iván García Berjano (Finanziaconnect).

Fecha y lugar

Foro online de Financiación de startups innovadoras.

20 de marzo de 2024 de 16:30 a 18:30.

Más información actualizada sobre ponentes, agenda e inscripciones: https://www.finanziaconnect.com/corp/eventos/foro-de-financiacion-de-startups/