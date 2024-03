Conocer las ventajas y las 5 tendencias más relevantes para este 2024 en modernización de aplicaciones

“Las aplicaciones modernas de hoy, son el legado del mañana”, Johanna Ortíz, líder del Centro de Excelencia (CoE) de SOAINT.

Marzo de 2024 - Hoy en día, las aplicaciones empresariales son un activo digital indispensable, ya que contribuyen en el desarrollo de procesos centrales y ayudan a gestionar la relación con los clientes. Es por ello que mantenerlas actualizadas y vigentes es fundamental.

La modernización de aplicaciones destaca como un proceso crucial para las organizaciones centradas en la transformación digital. Al respecto, SOAINT, una consultora tecnológica con amplia experiencia, se distingue por contar con un equipo de especialistas en esta tarea. Estos expertos están enfocados en mejorar la infraestructura de estas plataformas o añadir nuevas opciones que puedan contribuir a alcanzar los objetivos de las empresas.

“Las aplicaciones poco a poco pierden su valor y las tecnologías que las soportan se vuelven obsoletas. La modernización es una necesidad continua, muchos tomadores de decisión luchan por determinar cuándo y cómo modernizarse continuamente, dado el alto riesgo percibido y las inversiones necesarias. Pero esto no tiene porqué ser así”, asegura Johanna Ortíz, líder del Centro de Excelencia (CoE) de SOAINT.

Según Ortíz, la clave es centrar la modernización en las capacidades y necesidades que son importantes para el negocio, de modo que fortalezcan los argumentos y se sustenten las inversiones para realizar mayores esfuerzos de modernización generando confianza con todas las partes interesadas. “El objetivo es generar cambios que beneficien a toda la organización, no solo a una parte del negocio o unidad de TI”, explica Ortíz.

¿Cuáles son los beneficios de la modernización de aplicaciones? En general, este proceso consiste en la actualización y mejora de las aplicaciones existentes, así como en el diseño y desarrollo de nuevas soluciones. De esta manera, es posible optimizar el rendimiento, eficiencia y funcionalidad integral de las empresas. Por esta razón, la implementación de este servicio abarca una extensa gama de acciones, desde migración a la nube hasta la integración de diversas tecnologías como, por ejemplo, inteligencia artificial.

Otra ventaja de la modernización de aplicaciones es el acceso a numerosos recursos. Esto ayuda a optimizar gastos y disminuir costes de mantenimiento. Al mismo tiempo, permite a las empresas utilizar capacidades integradas de actualización y seguridad para proteger cargas de trabajo.

En este contexto, Johanna Ortíz, indica que una de las áreas de oportunidad más destacadas de implementar una estrategia de modernización que vaya más allá de unas aplicaciones nuevas, es la posibilidad de tener una comprensión clara y definida de cómo las aplicaciones pueden transformar la organización con metas alineadas a los objetivos estratégicos de la empresa, asegurando que las tecnologías implementadas contribuyan al éxito a largo plazo. “Lo anterior requiere una reinvención completa de cómo opera el negocio y TI: equipos que deben estar integrados para la entrega de sus productos y servicios a sus clientes preferentemente a través de la tecnología”, puntualiza.

Tendencias 2024 Según un informe de Gartner, las siguientes son las tendencias más importantes en modernización de aplicaciones para 2024:

Multinube y nube híbrida: la adopción de entornos multinube y nube híbrida continuará creciendo en 2024. Las empresas están optando por utilizar múltiples proveedores de nube para aprovechar las ventajas de cada uno.

Contenerización: la contenerización es una tecnología que permite empaquetar aplicaciones y sus dependencias en unidades aisladas llamadas contenedores. Es una forma eficiente y escalable de implementar y gestionar aplicaciones en la nube.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático: la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están cada vez más presentes en la modernización de aplicaciones. Estas tecnologías se utilizan para automatizar tareas, mejorar el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones.

Infraestructura como servicio (IaaS): es un modelo de nube que proporciona a las empresas acceso a recursos de infraestructura, como servidores, almacenamiento y redes. Es una opción popular para la modernización de aplicaciones, ya que permite a las empresas escalar sus recursos según sea necesario.

Especialistas en modernización de aplicaciones Al tratarse de un proceso clave, modernizar aplicaciones requiere de asesoramiento y asistencia profesional de alto nivel. En este contexto, SOAINT se distingue por contar con años de trayectoria implementando todo tipo de soluciones relacionadas con el entorno IT. Esta compañía cuenta con experiencia en la actualización de apps. Asimismo, proporciona a sus clientes herramientas y apoyo necesario durante todo el proceso.

Sobre SOAINT SOAINT. Una empresa líder en servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia.

Gracias a su metodología propia IterAE, optimiza la gestión de proyectos de TI mediante prácticas ágiles y CMMI, alineando el negocio con su ecosistema y potenciando la colaboración y el conocimiento. IterAE acelera la transformación digital, asegura la calidad y seguridad en cada etapa del proyecto, promoviendo la modernización tecnológica y una cultura DevSecOps integrada, garantizando que las empresas aprovechen al máximo su potencial digital.

Con presencia en España, Chile, México, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú y Ecuador, asegura conocimiento global y soporte local para satisfacer las necesidades de sus clientes en todo el mundo. En SOAINT, están comprometidos con la excelencia y la satisfacción del cliente, y continúan trabajando para ser el socio de confianza en la transformación digital de sus clientes.

