Sergio Alvarado: Hoy nos acompañan Julián y Cristina Ramírez de la Piscina, dos hermanos empresarios y establecidos en Cancún desde hace 40 años. Bienvenidos, Julián y Cristina. Para empezar, ¿nos cuentan cómo era Cancún cuando llegaron?

Cristina Ramírez: Gracias, Sergio. Es un placer estar aquí y poder compartir nuestra visión sobre la industria hotelera en Cancún. Nuestra llegada a Cancún fue producto de la casualidad y el resultado de visualizar un tremendo potencial debido al entorno maravilloso de la Península de Yucatán. Era como ver la costa española cuando éramos pequeños en la que no había nada y visualizar que iba a ocurrir lo mismo en Cancún en el que ya había la infraestructura para un despegue. Entonces, no había ni 7.000 habitaciones hoteleras contra las 40.000 actuales, con apenas 25.000 habitantes. Era fácil entender que Cancún un día sería el Miami de Hispanoamérica.

Julián Ramírez: No solo eso, sino que a nivel personal era como tomar arcilla y poder moldear tu visión con un mercado de demanda y en la que la oferta apenas tenía postores. Por otro lado, era la percepción de un paraíso en el que dejabas la casa abierta cuando te ibas y no sacabas la llave del carro dado que la percepción de seguridad era total. Solo había una carretera para el oeste y una para el sur, por lo que cualquier delincuente era rápidamente localizado y la gente estaba más a ganarse la vida honradamente que a buscar la forma fácil de hacer dinero. Me acuerdo de un dicho de un empresario de entonces, Ricardo Medina, que decía que había dejado el D:F: para poder trabajar en shorts. Y efectivamente, en los eventos sociales de aquella época, que eran constantes los fines de semana, solíamos ir todos en shorts. No había petulancia, sino que era una sociedad muy abierta y sincera.

Sergio Alvarado: Interesante. ¿Cómo han visto la evolución de la hotelería en Cancún en los últimos años, especialmente considerando los desafíos económicos globales como fue el covid?

Julián Ramírez: La hotelería en Cancún ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación. Cancún y la Riviera Maya se están continuamente reinventando y expandiendo la oferta.

Cristina Ramírez: No solo eso, sino que cada vez que un huracán la hunde, Cancún surge con más fuerza y renovada. De hecho, es curioso ver que un desastre que en cualquier otro sitio finiquitaría la operación a Cancún no la tumba, sino que la hace mejor. En Estados Unidos se dice que un hotel hay que renovarlo cada cuatro años, en Cancún se renueva tras cada desastre y surge transformada para mejor.

Sergio Alvarado: Interesante. ¿Cómo les ha afectado la situación económica actual a la hotelería en Cancún?

Cristina Ramírez: La volatilidad económica ha impactado a todos los sectores, incluido el turismo. Sin embargo, Cancún ha sabido mantenerse competitivo, aprovechando su belleza natural, su infraestructura y la calidez de su gente que es inigualable a cualquier otro destino. Esa amabilidad y servicio, es desconocida en cualquier otro destino competitivo. Esa humanidad que caracteriza al mexicano no la vas a encontrar en Estados Unidos, República Dominicana o en el Caribe, y créeme porque hemos desarrollado también allí.

Julián Ramírez: Si Cancún consigue expulsar el crimen organizado en su mercado, el futuro es infinito. Es una pena que las autoridades estén chantajeadas por estas mafias y se vean impotentes para erradicarlas. Es terrible ver como empresarios y comerciantes deciden cerrar sus puertas ante los chantajes continuos y la impotencia de tener que pagar derechos de piso si quieren llevar a cabo su actividad. ¡Cuántas inversiones innovadoras y fantásticas se han visto frustradas por este fenómeno!

Sergio Alvarado: ¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos para la hotelería en Cancún hoy en día?

Julián Ramírez: Aparte del anteriormente mencionado que hace que el flujo económico no salga de los hoteles a los comerciantes locales, yo no veo ningún otro. Hay quejas de que la infraestructura es insuficiente y esta sobre demandada, pero si la comparamos con otras áreas esto no es cierto. Hoy en día, todo el mundo tiene acceso a la electricidad, al gas, agua, internet y el teléfono, las comunicaciones son buenas sin grandes atascos, salvo los ocasionados por los mismos políticos celebrando sus eventos en vialidades, las obras, o los taxistas tratando de mantener su monopolio. Lo que estamos haciendo los hoteleros es automatizando procesos e incorporando la tecnología en nuestra operación. Ahí está el reto dado, que es fácil operar en un mercado de demanda, pero cuando esta se equilibra con la oferta, ya no hay los márgenes para operar por instinto, hay que profesionalizarse y eso implica introducir la tecnología en la ecuación.

Sergio Alvarado: Mirando hacia el futuro, ¿qué proyecciones pueden hacer sobre la industria hotelera en Cancún?

Cristina Ramírez: Somos optimistas sobre el futuro. La hotelería en Cancún continuará evolucionando, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y las necesidades de los turistas. La innovación en servicios, la experiencia personalizada y el turismo sostenible serán claves para el crecimiento a largo plazo, pero el raso más marcado es la necesidad de alto nivel de capital, ya pasaron los tiempos en los que los negocios se montaban con saliva. Ahora hace falta una alta capitalización o financiación, dado que los terrenos son caros, los insumos han aumentado su precio y los sueldos se han duplicado a los que se pagaban debido a la escasez de mano de obra y a la subida del peso.

Sergio Alvarado: Julián, Cristina, muchas gracias por compartir sus insights sobre la evolución y el futuro de la hotelería en Cancún. Ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros.

Cristina Ramírez: El placer ha sido nuestro, Sergio. Gracias por la oportunidad de hablar sobre estos temas.

Julián Ramírez: Gracias, Sergio. Esperamos que nuestra ilusión y esfuerzo diario de nuestro equipo cercano a 200 personas sigan contribuyendo al crecimiento y éxito del turismo en Cancún.