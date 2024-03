Las Fallas 2024 refuerzan su seguridad con desfibriladores y formación en RCP para convertirse en un referente europeo en cardioproteccción

La empresa ALMAS INDUSTRIES cederá gratuitamente 10 desfibriladores, uno por cada Falla, a la Federación de Fallas de la Sección De Especial durante las Fiestas de Fallas 2024 y dará una charla sobre RCP/SVB a sus miembros En su compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía durante las emblemáticas fiestas de Fallas, ALMAS INDUSTRIES anuncia la ampliación, un año más, de su colaboración con la Federación de Fallas de la Sección Especial para este 2024. La iniciativa de este año no solo reitera la donación de 10 desfibriladores externos automáticos (DESA) sino que también intensifica la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y soporte vital básico (SVB), enfatizando la importancia de la preparación comunitaria ante emergencias cardiacas.

Gracias a esta colaboración, cada falla de la Sección Especial estará equipada con tecnología de vanguardia en reanimación, garantizando una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia. Además, ALMAS INDUSTRIES organizará sesiones de formación específicas para los miembros de las comisiones falleras, con el objetivo de asegurar que haya personas capacitadas en RCP y el uso de los DESA en cada evento de las Fallas.

"Las Fallas son una expresión cultural profunda de nuestra comunidad, y asegurar la seguridad de todos los que participan es nuestra máxima prioridad", afirma Luis Aguilar, delegado de la zona de Levante de ALMAS INDUSTRIES. "A través de esta iniciativa, no solo proveemos las herramientas necesarias para actuar en caso de emergencia, sino que también promovemos una cultura de prevención y cuidado mutuo".

La Federación de Fallas de la Sección Especial ha expresado su gratitud y entusiasmo por la renovada colaboración. "La seguridad de nuestros asistentes, falleros, y artistas es fundamental. Contar con el apoyo de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE nos permite no solo celebrar nuestras tradiciones con tranquilidad, sino también destacar la importancia de la formación en primeros auxilios", declara Rafael Mengó Sánchez, Presidente Federación Fallas Especial

Este esfuerzo conjunto subraya el compromiso de ALMAS INDUSTRIES y la Federación de Fallas de la Sección Especial con la seguridad de las Fallas, uno de los festivales más queridos y concurridos de España, asegurando que la celebración de este año sea no solo memorable sino también segura para todos los participantes.