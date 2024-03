Designed for you: GEALAN presenta su innovador stand en la Feria Fensterbau Frontale 2024

GEALAN participa en una nueva edición de Fernsterbau Frontale y lo hará en el stand 5-203 con casi 900 metros cuadrados de stand diseñados para que el cliente esté en el centro Este mes, GEALAN inaugura el calendario ferial en Núremberg en una nueva edición de Fensterbau Frontale 2024 bajo el lema "Designed for you". Este evento es el principal encuentro de la industria de la construcción a nivel mundial, donde convergen los principales fabricantes de ventanas y puertas para presentar sus últimas innovaciones, tecnologías y tendencias. La feria se llevará a cabo del 19 al 22 de marzo de 2024 en Núremberg, Alemania y GEALAN estará en el stand 5-203.

Desde su última aparición en Fensterbau en 2018, GEALAN ha experimentado un crecimiento significativo. Con una inversión de casi 100 millones de euros en infraestructura de última generación y desarrollo de productos en todo el Grupo, la empresa ha logrado un avance notable. Este desarrollo corporativo se reflejará en el innovador stand que la marca ha preparado para esta edición del Fensterbau Frontale. Con una área de exhibición de casi 900 metros cuadrados, se ha apostado por distribuir el espacio en un total de cinco cubos temáticos personalizados según las necesidades y requisitos de fabricantes de ventanas, distribuidores, arquitectos y planificadores.

Bajo el lema "Designed for you", GEALAN busca reafirmar su compromiso de brindar soluciones innovadoras, específicas y personalizadas a todos los actores involucrados en la cadena de valor. La proximidad con los clientes y socios es una prioridad máxima para la empresa, y con esta línea se ha diseñado este novedoso stand, donde destacaran cinco áreas principales.

En primer lugar, "Diseñado para tu rendimiento" ofrecerá sistemas y tecnologías innovadoras para fabricantes de ventanas, destacando las posibilidades excepcionales de la tecnología de superficie GEALAN-acrylcolor®. Luego, "Diseñado para tu vida inteligente" presentará soluciones inteligentes para convertir cualquier espacio habitable en un hogar moderno y conectado. "Diseñado para tus visiones" proporcionará libertad de diseño para todas las visiones creativas, desde herramientas de planificación optimizadas hasta una amplia gama de productos y superficies.

Asimismo, "Diseñado para tu éxito" ofrecerá soluciones y servicios de apoyo para que los fabricantes, distribuidores, arquitectos y planificadores impulsen sus negocios hacia el éxito a largo plazo. Por último, "Diseñado para nuestro futuro sostenible" demostrará el compromiso de GEALAN con el desarrollo de materiales, productos y procesos sostenibles para hacer que la industria de la construcción sea más respetuosa con el medio ambiente.

Así pues, la participación de GEALAN en la próxima edición de Fensterbau Frontale 2024 promete ofrecer una experiencia enriquecedora y profesional para todos los actores de la industria de la construcción. Los invitados pueden visitar el stand de GEALAN en el número 5-203 y descubrir cómo la empresa está dando forma al futuro de la industria de las ventanas con soluciones personalizadas, innovadoras y sostenibles.

Acerca de GEALAN

El grupo de empresas GEALAN es uno de los principales fabricantes europeos de perfiles de PVC para sistemas de ventanas y puertas.

Los perfiles GEALAN se diseñan, fabrican y distribuyen en la propia empresa. Son la base para fabricar sistemas de ventanas, puertas y soluciones correderas modernas de gran belleza, excepcionalmente robustas y especialmente seguras, y dotarlas de los mejores valores de aislamiento térmico. GEALAN fabrica las herramientas de extrusión utilizadas para la producción de perfiles en su propio taller de herramientas altamente automatizado.

Como proveedor de sistemas innovadores para perfiles de ventanas y puertas de PVC, GEALAN ofrece a sus socios una amplia gama de servicios como los servicios de consultoría arquitectónica e ingeniería de la construcción que ayudan a arquitectos y planificadores en su trabajo diario, o las herramientas inteligentes que simplifican la planificación y la licitación. Además, organizan cursos de formación y seminarios para que sus socios estén al día de las últimas soluciones de GEALAN.

En toda Europa, GEALAN emplea a unas 1600 personas y en 2022 generó una facturación anual de más de 390 millones de euros. Desde 2014, GEALAN forma parte de la empresa familiar VEKA AG, con sede en Sendenhorst, Westfalia.