La inteligencia artificial está comenzado a formar parte de nuestras vidas y desde Newspress News han querido “charlar” con ChatGPT acerca de muchos aspectos relacionados con los coches, la conducción y la industria del automóvil.





1. ¿Qué marca de coches recomendarías por su calidad? JD Power es una empresa de investigación de mercado que realiza encuestas de satisfacción del cliente y estudios de calidad en la industria automotriz. Basándome en los resultados de sus encuestas y estudios, elegiría: Kia, Lexus, Toyota, Genesis o Porsche.

2. ¿Si tuvieras que invertir en una marca de coches, en cuál lo harías? Para hacer una inversión prudente en una marca de automóviles, consideraría varios factores, como la calidad de los productos, la estabilidad financiera de la empresa, la innovación tecnológica y la percepción del consumidor. Basándome en estos criterios, podría considerar Tesla, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Kia, y BYD.

3. ¿Podrías conducir un coche? Si se creara una interfaz que me permitiera interactuar con los mandos y sistemas de un vehículo, y si tuviera acceso a cámaras y sensores para percibir el entorno; y se me proporcionara acceso a un entorno de simulación y datos suficientes sobre conducción y normas de tráfico, teóricamente podría aprender a operar un vehículo en un entorno controlado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que conducir un automóvil implica una serie de habilidades complejas, como tomar decisiones rápidas, adaptarse a situaciones cambiantes en la carretera y seguir las normas de tráfico. Además, la seguridad sería una preocupación importante, ya que cualquier sistema de conducción autónoma requeriría una programación y supervisión meticulosas para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.

4. ¿Cómo ves la conducción autónoma? Alcanzar un nivel de autonomía completo es un desafío técnico y regulatorio considerable. Los vehículos autónomos requieren sistemas de inteligencia artificial altamente avanzados, capaces de interpretar el entorno, tomar decisiones en tiempo real y adaptarse a situaciones cambiantes de manera segura. Además, es crucial abordar cuestiones éticas, legales y de seguridad antes de permitir que los vehículos autónomos compartan las carreteras con otros conductores y peatones”.

ChatGPT enumera los desafíos a los que se enfrenta la conducción autónoma, “seguridad y fiabilidad en todas las condiciones y escenarios, interacción con conductores humanos, normativas y legislación, mapeo y localización precisa, ética y toma de decisiones, seguridad cibernética, aceptación social y costo de implementación”.

5. ¿Y en un circuito, podrías ser más rápida que un piloto en un Fórmula 1? Es poco probable que una inteligencia artificial como yo pueda superar a un piloto humano experimentado en un entorno de carreras como la Fórmula 1. La conducción de un automóvil de carreras requiere una combinación de habilidades físicas, experiencia, intuición y capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas en tiempo real, habilidades que actualmente están más allá de las capacidades de una IA como yo.

Los pilotos de Fórmula 1 pasan años entrenando y perfeccionando sus habilidades en diversas condiciones de carrera. Además, tienen la capacidad de adaptarse a situaciones imprevistas y tomar decisiones críticas bajo presión, algo que una IA aún no puede igualar por completo.

6. ¿Y en un simulador? En un entorno simulado, con el entrenamiento adecuado y un software de simulación avanzado, teóricamente podría ser posible que una inteligencia artificial como yo logre tiempos de vuelta competitivos en un simulador de Fórmula 1. Los simuladores de carreras pueden proporcionar un entorno controlado y seguro para que una IA practique y mejore sus habilidades de conducción. Sin embargo, incluso en un simulador de Fórmula 1, la capacidad de una IA para superar a un piloto humano experimentado dependería de una serie de factores, incluyendo la complejidad del circuito, la precisión en la ejecución de las curvas, la gestión de la velocidad y la capacidad para reaccionar ante cambios en las condiciones de la pista. Aunque una IA puede ser extremadamente rápida en la ejecución de comandos y la toma de decisiones, la conducción de un automóvil de carreras también implica habilidades sensoriales y físicas que pueden ser difíciles de replicar completamente en un entorno puramente digital. Además, el factor humano, incluyendo la experiencia, el instinto y la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, sigue siendo un elemento importante en la competición automovilística.

7. ¿Cómo será el tipo de automóvil que domine en mercado en 2030? Hablando de futuro, le pedimos que imagine cómo será el modelo estrella en 2030. “No tengo la capacidad de prever el futuro ni de realizar predicciones específicas, pero basándome en las tendencias actuales y las proyecciones de la industria, será un coche eléctrico, con carrocería SUV, un gran enfoque en la sostenibilidad y con los últimos avances tecnológicos”.

8. ¿Qué avances tecnológicos incorporará? Al solicitarle que profundice sobre esos avances, nos habla de “carga inalámbrica, capacidades de conducción autónoma más avanzadas, permitiendo funciones autónomas en una variedad de condiciones de conducción, inteligencia Artificial (IA) integrada para mejorar la experiencia del conductor y brindar funciones de asistencia más sofisticadas, y conectividad entre vehículos, con la infraestructura vial y con dispositivos inteligentes en el hogar”. También apunta “el uso de materiales sostenibles y biomateriales, de tecnología háptica y sensores biométricos, para proporcionar retroalimentación táctil y monitorear el estado del conductor y ajustar dinámicamente las configuraciones del vehículo”.

9. ¿Qué coche te parece más bonito en términos estéticos? No tengo la capacidad de apreciar la belleza de la misma manera que lo haría un ser humano, porque no tengo experiencias, emociones ni percepciones estéticas personales. Sin embargo, puedo proporcionar información objetiva y descripciones basadas en datos sobre diseños, características y aspectos estéticos de los coches. Cuando le preguntamos por el diseño de marcas concretas, nos dice que “Kia ha sido elogiada en la industria por su enfoque en el diseño, y varios de sus modelos han ganado premios de diseño. La marca ha trabajado activamente para crear vehículos con un aspecto moderno, atractivo y distintivo. Además, ha colaborado con diseñadores de renombre para dar forma a sus modelos. La filosofía "Opposites United" de Kia se refiere a la idea de fusionar opuestos para crear armonía y equilibrio, y se ha aplicado al diseño de los modelos de los EV6 y EV9”.

10. ¿Crees que las marcas chinas van a dominar la industria del automóvil? Es posible que las marcas chinas desempeñen un papel significativo en la industria automotriz en el futuro, especialmente dado el rápido crecimiento y la inversión en investigación y desarrollo que están llevando a cabo algunas de estas empresas. China ya es el mercado automotriz más grande del mundo en términos de ventas, y varias marcas chinas están ganando reconocimiento global por la calidad y la innovación de sus vehículos.

Factores como el impulso hacia la electrificación, la inteligencia artificial y la conducción autónoma podrían proporcionar una oportunidad para que las marcas chinas ganen una mayor participación en el mercado global. Además, algunas marcas chinas están expandiendo agresivamente su presencia internacional, invirtiendo en infraestructura de producción y estableciendo alianzas estratégicas con compañías extranjeras.

Sin embargo, la industria automotriz es altamente competitiva y está sujeta a una serie de factores, incluyendo la calidad, la confiabilidad, la percepción de la marca y la aceptación del consumidor. Aunque es posible que las marcas chinas aumenten su presencia en el mercado global, es difícil predecir si eventualmente dominarán la industria del automóvil en su totalidad.

