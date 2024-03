Alex Bell y su Oxford Test of English Practice Tests B2 con correcciones personalizadas de writing en 24h

Primer Oxford Test of English Practice Test (B2) es gratis En el camino hacia la certificación del inglés, contar con recursos adecuados para la preparación es crucial. Los Practice Tests de Oxford Tests of English B2 (pdf y online) no solo ofrecen una plataforma de los tests simulacros integral, sino que también incluyen una herramienta invaluable: la corrección detallada de writing en 24 horas los días laborables. Este servicio, alineado estrictamente con los criterios de evaluación de Oxford, asegura una preparación precisa y enfocada. Cada test contiene las tareas de Reading, Listening y Writing. El primer Practice Tests de Oxford Test of English Gratis contiene reading y listening y se puede acceder a él mediante la página de Alex Bell (apartado Practice Tests).

Listening con subtítulos y transcripciones Una característica destacada de estos practice tests es el componente de listening, que viene acompañado de subtítulos en inglés y español, además de transcripciones descargables. Esta combinación no solo facilita la comprensión auditiva, sino que también permite a los estudiantes asociar de manera efectiva las palabras con sus sonidos correspondientes, mejorando así su capacidad de escucha y comprensión y el ahorro de tiempo que normalmente dedicarían a la traducción de las palabras que no entienden.

Análisis profundo de respuestas Cada respuesta dentro de los tests, ya sea de reading, listening o writing, contiene explicaciones detalladas, permitiendo a los estudiantes entender sus errores y aprender de ellos. Al finalizar, los participantes pueden ver su puntuación y un resumen de errores con un análisis profundo y detallado, ofreciendo así una retroalimentación precisa que destaca tanto los aciertos como las áreas de mejora.

Retroalimentación precisa y personalizada Lo que realmente distingue a estos practice tests es la corrección personalizada de writing: essays, articles, emails, reviews. Los estudiantes pueden escribir y recibir correcciones de hasta 10 emails, 4 essays, 3 articles y 3 reviews, todas ajustadas a los criterios oficiales del Oxford Test of English. Esta retroalimentación detallada y profesional llega directamente al correo electrónico del estudiante en 24 horas durante días laborables, proporcionando una evaluación precisa de su rendimiento y consejos específicos para mejorar.

Preparación completa con acceso multidispositivo Los tests están disponibles tanto en PDF como en formato interactivo online, con acceso multidispositivo, lo que permite a los estudiantes practicar en cualquier momento y lugar. El primer test es completamente gratis e incluye secciones de reading y listening, sin writing, mientras que los exámenes pagos ofrecen una experiencia completa, incluyendo todas las secciones del examen.

Preparación auténtica para el examen Con preguntas de listening, reading y writing basadas en tests auténticos del Oxford Test of English, estos practice tests brindan una preparación auténtica y completa. Descubre si aprobarías el examen si lo hicieras hoy y ve a tu examen 100 % preparado, evitando el estrés del suspenso.

La combinación de recursos didácticos, la retroalimentación personalizada y el análisis detallado de respuestas hacen de los Practice Tests de Oxford Tests of English B2 con corrección de writing una herramienta esencial para todos aquellos que buscan perfeccionar su escritura y asegurar su éxito en el Oxford Test of English B2.