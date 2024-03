Despegando hacia el conocimiento. El vuelo de Pablo de la aeronáutica a las matemáticas con AxMATE®

Pablo es un apasionado de las matemáticas y la enseñanza. Desde su infancia, ha sentido una fascinación por esta disciplina y siempre ha disfrutado transmitiendo sus conocimientos a los demás. Decidió llevar esta pasión al siguiente nivel al fundar AxMATE®, una plataforma educativa centrada en hacer las matemáticas más accesibles y comprensibles para todos. En esta entrevista, se explorarán los motivos que llevaron a Pablo a crear AxMATE®, así como su visión para el futuro de esta comunidad.

Pablo, ¿nos podrías contar un poco sobre ti y sobre AxMATE®?

Claro. Desde siempre he sentido una gran pasión por las matemáticas y por enseñar. AxMATE® surgió de mi deseo de compartir mis conocimientos y hacer que las matemáticas sean más llevaderas y comprensibles para todos. Tras trabajar en el campo de la aeronáutica y participar en proyectos destacados, como la construcción del Airbus A350, decidí enfocar mis esfuerzos en la educación.

¿Qué te motivó a crear AxMATE®?

Mi motivación principal fue poder combinar mi pasión por las matemáticas con mi interés por la enseñanza. Siempre he creído que las matemáticas no deben ser percibidas como una asignatura difícil, sino como una herramienta poderosa y accesible para todos.

"Pablo ahora con AxMATE® se siente como pez en el agua, haciendo lo que más le gusta: Matemáticas y enseñanza y es que sin duda nos dice: "Cuando haces lo que te gusta es maravilloso"

Recuerdo que algunas personas me decían; pero, ¿cómo te vas de profesor? ¿Por qué te vas? Pero si ya estás bien en aeronáutica…”

Sí, pero hay veces que notas que hay un “hueco” pendiente de llenar. Y entonces se da ese momento, en la vida, momento importante, en el que, si te lo puedes permitir, debes ser valiente y aprovechar la oportunidad de llenar ese hueco. Para sentirte tranquilo y en equilibrio contigo mismo. En mi caso, no lo dudé, y así lo hice.

“La tranquilidad con uno mismo no tiene precio...”

¿Cómo describirías el enfoque pedagógico de AxMATE®?

En AxMATE® nos centramos en hacer las matemáticas más comprensibles y en brindar un ambiente de aprendizaje positivo y motivador. Evitamos la jerga técnica y nos esforzamos en explicar los conceptos de manera clara y visual. Creemos en la importancia de la persistencia y la dedicación en el proceso de aprendizaje.

¿Cuáles son los planes de AxMATE®?

Lo que buscamos es que sea sencillo, que sea cercano, y que a pesar de que vuelva a ser a través de las pantallas, sea entendible con un lenguaje para cada persona que se encuentra en AxMATE® en sus diferentes planes: individual, familiar y profesional. De forma individual se trata de poder atender a ese chaval que tal vez tenga, por el motivo que sea, un interés por las matemáticas, pero que no quiera sociabilizar en exceso. Simplemente, quiere cubrir su objetivo de potenciar la asignatura o puede ser porque quiera “ir al grano”, o resolver alguna duda o tema puntual.

La opción de familiar se plantea pensando más en lo que es la unidad familiar y eso viene ya más por decisión de los padres. Puede que simplemente sean los padres los que digan: “Pues si mi hijo mayor va mal en matemáticas y el pequeño parece que está teniendo el mismo problema, los apuntamos a los dos”.

Porque creo que no tenemos que estar con la soga en el cuello de tener que ir a una particular exclusiva o pagar más dinero por un profesor particular.

Los mismos chavales son los que se regulan decidiendo cuando quieren conectarse e ir avanzando viendo contenidos y, así, van teniendo esa cobertura que necesitan, adaptada a ellos. Aparte, están cómodos en un entorno seguro porque están en su casa o en otro lugar que les resulte cómodo y adecuado, incluso aprovechando horas muertas de transporte público, por ejemplo.

Esto les permite un aprovechamiento del tiempo y también un acompañamiento familiar o de su círculo de confianza en la comunidad y ese es un apoyo importante que pueden tener los chavales al alcance de su mano.

Y respecto a la parte profesional, yo creo que ahí hay un gran apoyo que se puede generar desde la plataforma AxMATE®. A nivel educativo es muy complicado llegar a cubrir en el aula a tantos alumnos..., la comunidad puede ser ese sostén, esa “red de trapecista” para los que caen intentando hacer ese equilibrio, a veces tan complicado, de querer que avance bien cada uno de los alumnos y a la vez lo haga igual de bien todo el conjunto del aula, porque no se puede estar con todos y cada uno al mismo tiempo; es normal, físicamente es imposible por tiempo de aula programada. Pero el profesor/a siempre podrá invitarles a que entren en la plataforma AxMATE ® desde casa, vean cómodamente unos ejercicios determinados y al día siguiente reforzarlo haciendo ejercicios del mismo tipo entre todos en la pizarra en clase. Esa dinámica puede ser muy potente.

¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de AxMATE®?

Nuestro objetivo es construir una comunidad educativa sólida y diversa, donde los estudiantes puedan encontrar apoyo, recursos y motivación para mejorar en matemáticas. Queremos establecer programas de mentoría, crear foros de discusión y desarrollar herramientas innovadoras para facilitar el aprendizaje.

¿Qué te inspira a seguir adelante con AxMATE®?

Lo que me inspira es ver el impacto positivo que podemos tener en la vida de los estudiantes. Cada vez que un alumno comprende un nuevo concepto o supera un desafío en matemáticas, sé que estamos cumpliendo nuestra misión. Esa sensación de ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial es lo que me impulsa a seguir adelante cada día.

En conclusión, AxMATE® es más que una plataforma educativa: es una comunidad comprometida con la accesibilidad y la diversión de las matemáticas para todos. Si se está buscando mejorar las habilidades matemáticas, encontrar apoyo en el camino de aprendizaje o simplemente conectar con otros amantes de las matemáticas, se invita a unirse a la comunidad. Juntos, se puede hacer que las matemáticas sean una experiencia enriquecedora y gratificante para todos. Se invita a unirse a AxMATE® y descubrir el mundo fascinante de las matemáticas de una manera nueva y emocionante.