Cada persona cuenta con una amplia comunidad de organismos microscópicos, los cuales llevan el nombre de microbiota.

Estos microorganismos tienen una relación simbiótica con el cuerpo, en la cual, desempeñan múltiples funciones fisiológicas esenciales para su funcionamiento adecuado.

En ese sentido, mantener una microbiota balanceada es fundamental en el cuidado del bienestar, tanto físico como emocional, así como de la imagen personal. Así lo recalca KōAN, un club biomédico que ofrece diversas terapias, consejos y tratamientos para equilibrar esta comunidad microscópica en el cuerpo, y así promover un óptimo estado de salud y bienestar.

Las funciones de la microbiota en el organismo El papel de los microorganismos en el cuerpo humano es amplio y variado. Una de sus funciones más importantes es ayudar en la absorción de nutrientes durante la digestión. Estas bacterias son capaces de descomponer ciertos elementos que el cuerpo no puede digerir por sí mismo, como las fibras dietéticas.

Otro de sus roles clave es fortalecer el sistema inmunológico, para que este pueda proteger el cuerpo ante diversas enfermedades. Además, estudios recientes han encontrado una conexión entre la salud mental y la microbiota intestinal, dado que esta última produce diversos neurotransmisores que inciden en el estado de ánimo.

Existen varios hábitos saludables que ayudan a equilibrar y mantener saludable esta microbiota. Uno de los más importantes es una alimentación balanceada, que incluya proteínas biodisponibles, hidratos provenientes de legumbres y vitaminas y fibra de vegetales y frutas frescas de cultivos cercanos que no provengan de otros países, ya que se usan productos tóxicos para la salud de las personas y del planeta debido a su transporte y conservación para llegar a los grandes almacenes con una imagen agradable al ojo, pero no a las comunidades bacterianas que forman el sistema digestivo. Además, también es crucial incluir alimentos con probióticos y prebióticos, como una cucharadita de FOS (fructo-oligosacarido) en el yogurt o kefir diario, y consumir alimentos de color blanco como plátanos, ajo y cebolla, los cuales fomentan el crecimiento saludable y balanceado de la flora intestinal y desinflaman el sistema digestivo.

Otro aspecto clave es dormir adecuadamente cada día, así como limitar el consumo excesivo de antibióticos, ya que estos pueden alterar excesivamente su composición. Además, es recomendable reducir los niveles altos de estrés, para lo cual, la terapia biomédica de KōAN resulta de gran utilidad.

Un centro enfocado en el cuidado integral de la salud KōAN es un club biomédico enfocado en el cuidado de la salud, imagen personal y bienestar general, el cual ofrece diversas terapias y tratamientos enfocados en estos objetivos.

Uno de los más destacados es el tratamiento biomédico para la recuperación de la microbiota, el cual trabaja sobre el sistema digestivo, endocrino y nervioso a la vez. Para ello, utiliza una combinación entre las técnicas de acupuntura, masaje de tejido profundo y terapia de imanes, con el objetivo de regular el equilibrio y funcionamiento de los órganos internos.

La aplicación de esta terapia dura entre una hora y media y dos horas, según la situación y necesidades del paciente, y se trabaja en el cuerpo a nivel fisiológico, energético y estructural. Esto contribuye a mejorar y aliviar diversos malestares, como lesiones musculares, dolores lumbares y cervicales, problemas digestivos e incluso dolores crónicos en tejidos blandos. Sin embargo, su principal efecto es una restauración completa del organismo, que lo libera completamente de tensiones y lo ayuda a balancear su microbiota, para promover un pleno estado de salud.