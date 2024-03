Accesorios de Madera ofrece joyas artesanales de madera natural

En el mundo de la joyería existe una creciente preocupación por el uso de materiales y métodos de producción sostenibles, debido a los efectos cada vez más visibles de la crisis medioambiental.

En ese sentido, una de las mejores alternativas son las joyas artesanales de madera, las cuales ofrecen múltiples beneficios. Además de no llevar sustancias tóxicas y ser amigable con el medioambiente, la madera ofrece múltiples cualidades estéticas, que permite crear piezas únicas en cada joya que se elabora artesanalmente. Así lo refleja el catálogo de Accesorios de Madera, un taller artesanal especializado en joyería ecológica confeccionada con este material.

Los beneficios de usar joyas de madera Si bien la madera es un elemento poco convencional en la industria de la joyería, sus características ofrecen varias ventajas en la confección de joyas. Para empezar, este material es hipoalergénico, por lo que no hay riesgo de irritación u otras molestias en la piel al utilizarlas. También es ligero y resistente, lo que permite confeccionar accesorios cómodos y altamente duraderos. Además, representa una alternativa respetuosa con el medioambiente, a la vez que aporta a la sostenibilidad económica de los artesanos locales.

Por otro lado, este material permite elaborar una gran variedad de diseños en aprovechando los diferentes colores naturales que ofrece la madera. Los cuales se adaptan a todo tipo de gustos, estilos y épocas del año. En verano, por ejemplo, destacan las piezas llamativas con colores vivos y alegres, como la madera de Amaranto o el Cocobolo, que reflejan el espíritu de la temporada. En otoño, en cambio, la tendencia son los diseños vegetales y los tonos cálidos y terrosos, que ofrece, la Encina o el Olivo para lo cual, la madera representa la materia prima ideal. En invierno, por su parte, dominan los tonos fríos y los diseños inspirados en la naturaleza, como copos de nieve o animales del bosque, tienen la joyería diseñada con madera de Ébano o Palo Rojo. Finalmente, en primavera resaltan las piezas relucientes, con ornamentos vistosos y colores brillantes.

La belleza de la madera natural Uno de los mejores lugares donde encontrar artículos para todas estas temporadas es Accesorios de Madera, un taller dedicado a la confección de joyas artesanales de madera, donde cada pieza es fabricada a mano. Su catálogo cuenta con diversos tipos de joyas, como pulseras, llaveros, collares y anillos. Todos ellos transmiten una historia particular a través de sus diseños, los cuales fusionan las técnicas tradicionales con la visión y el estilo contemporáneos. Además, su confección está pensada para funcionar de forma unisex, con el objetivo de desafiar las convenciones de género, y crear así joyería que todos puedan disfrutar.

Para elaborar estas joyas de madera artesanales, este taller utiliza maderas naturales de origen mediterráneo, las cuales provienen de las podas de saneamiento que se realizan anualmente en las dehesas de Extremadura. Entre estas variedades están la madera de encina, olivo, eucalipto, zebrano, ébano y algunas otras variedades, las cuales destacan tanto por su dureza y resistencia como sus texturas y tonalidades. Esto se complementa con materiales reciclados e insumos naturales, que se utilizan para tratar estas maderas y agregar llamativos ornamentos en estos accesorios.