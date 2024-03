Un estreno de realidad virtual para alfabetizar emocionalmente al espectador, 'Ànima Performativa'

Este 16 de marzo se estrena a nivel internacional la película de realidad virtual Ànima Performativa de Jeroni Obrador, estará enmarcado en el acto 'Ànima extensiva' en catalán, que incluye el uso de gafas de realidad virtual de 10.00 h a 14.00 h y, a las 11.30 h, tendrá lugar la conferencia sobre realidad virtual, escénica y emocional, impartida por Obrador y el director de cine Jo Sol. Será en el recién estrenado espacio s´Abeurador de Santanyí, Mallorca. Un espacio multifuncional al que asiste el espectador presencialmente y en el que puede conectarse el resto del mundo tanto por streaming, con el que se podrá seguir la conferencia en el canal de Intelsoul, como a través de la realidad virtual.

Un acto patrocinado por Ajuntament de Santanyí, en el que colabora la Generalitat de Catalunya en la producción de la película Ànima Performativa, que se visualizará con gafas de realidad virtual. La duración de la película es de 40 minutos y podrá ser visualizada también en cápsulas de unos 5 minutos por cada emoción básica. En la conferencia, se expondrá el momento al que se enfrenta la sociedad con la llegada de la Inteligencia Artificial, así como la Realidad extensiva, en sus variantes inmmersiva, mixta, diferenciada, virtual… se pretende debatir la urgencia en democratizar el conocimiento actoral de las emociones desde su pedagogía. Y es que el creador plantea a través de la performance y la técnica actoral en la película, al igual que en su género teatral Ànima, si alguien enseñó a “escribir” y a memorizar las emociones, hecho indispensable para la comunicación consciente, para “leerse” a uno mismo y a los demás. Pero sobre todo para ganar el terreno necesario a la Inteligencia Artificial, que sí es capaz de hacerlo.

Ànima es el género teatral que permite al espectador aprender la técnica actoral pedagógica de la emoción, investigada por Obrador, y a su vez disfrutar de un espectáculo:

"De pequeños nos enseñan a escribir el abecedario una vez ya hemos aprendido a hablar, pero con las emociones nadie nos enseña a memorizar, y tomar conciencia de ellas, para utilizarlas en nuestro día a día y nuestra comunicación, así no hay conciencia de las emociones como lenguaje, ni sofisticación posible desde la decisión de escoger el sentir. Es como si fuésemos unos analfabetos emocionales, solo los intérpretes han basado todos estos milenios su trabajo en la capacidad de representar y forzar la expresión emocional, pero tampoco lo han hecho desde el proceso, sino desde el resultado, no ha importado crear un proceso pedagógico de la emoción, hecho que muchas veces ha provocado problemas de salud mental o los ha aumentado, por ejemplo como el caso de Heath Ledger con el Jocker, o como han reconocido actrices de la talla de Anne Hethaway o Jane Fonda", expresa Jeroni Obrador.

Ànima Performativa es la primera película de realidad virtual con actores y de estas características a nivel mundial. Creada por un Balear, podrá estrenarse en su pueblo, Santanyí, y podrá comprarse en las plataformas internacionales de realidad virtual a partir de junio, también en castellano e inglés. Durante la semana del 17 al 25 de marzo el creador estará en Nau Ivanow, Barcelona, dónde se podrá visualizar la película con gafas por actores y profesionales del sector escénico, para abrir así una investigación sobre la necesidad de la memoria emocional corporal actoral, como herramienta indispensable de la comunicación humana y la autogestión emocional.

Obrador ya ha sido reconocido internacionalmente tanto por universidades, instituciones culturales, como por festivales de Latinoamérica, teatros y circuitos. Su labor en la pedagogía de la emoción mediante la técnica actoral y la creación del género teatral Ànima, de entrenamiento emocional para todos los públicos, despunta ya como pionera en el campo de la escena y ahora también de la realidad virtual.

Su método ha sido avalado y apoyado por el Teatre Lliure de Barcelona en su Directors Lab Med, el Festival de Manizales y la Universidad de Buenos Aires, así como apoyado por diversas instituciones nacionales e internacionales, como la ESAD de Sevilla, el Ministerio de Cultura de Uruguay o el mismo Consell de Mallorca que apoya este género teatral en el Circuito de Artes Escénicas de Mallorca. Este género está dando mucho que hablar desde que nació en pandemia en un taller en el teatro de Petra y se representó en el Palau de Congresos de Palma de Mallorca, ya que Festivales Internacionales como el Santiago Off de Chile, el Brújula al Sur de Cali en Colombia, o el centro de residencias La Parisina junto a la Universidad de Maria en Córdoba, Argentina, promueven su representación en Latinoamérica con diversos montajes con actores profesionales, estudiantes, o usuarios de salud mental; siendo de aplicación para actores, terapeutas y educadores de todo el mundo como una nueva enseñanza básica de las emociones.

“No podemos consentir que la Inteligencia Artifical se apodere de un conocimiento que nos afecta a todos en lo más básico de nuestro ser sin conocerlo toda la sociedad”, afirma Obrador. “Tomar conciencia del abecedario emocional es el principio de una nueva perspectiva que va a permitir al espectador a entenderse a sí mismo, autoanalizar su carácter y comprender mejor el sentir de los demás; el salto en inteligencia emocional es asegurado y vivencial”.

Ficha artística El actor de Ànima Performativa es Xavi Torra, reconocido en la escena nacional por su trabajo con la compañía emergente “Projecte Injenu” de la que forma parte desde su creación y que ha trabajado vivencialmente la investigación emocional de Jeroni Obrador, en el centro de residencias de Sa Talaia en Santanyí.

El compositor de la música es Adrià Acker. Quien ha compuesto siete temas musicales para las performances emocionales de la película.

La responsable de montaje la conocida realizadora Afra Rigamonti de Shakttimetta produccions, encargada a su vez de la producción técnica.

Y la dirección y guion corren a cargo de Jeroni Obrador, asesorado en la técnica audiovisual por Joan Vidal.

La producción corre a cargo de Tshock Cultura Emocional e Intelsoul.