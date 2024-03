Razones para implementar la automatización de campanas reales

Como símbolo de alegría, fiesta y unión, las campanadas de iglesias y catedrales son un clásico a la hora de reunir a los fieles en momentos importantes de la vida comunitaria.

Sin embargo, las tradicionales campanas de bronce pueden sufrir daños en las partes mecánicas móviles que pueden dificultar su funcionamiento.

En este sentido, la automatización de campanas reales es una de las mejores alternativas para evitar este tipo de situaciones. Con este objetivo, la marca de dispositivos electrónicos para iglesias Belltron ofrece distintos motores lineales y rotativos, mediante los cuales es posible eliminar los engranajes, manteniendo el sonido típico de las campanas.

Razones para automatizar las campanas de una iglesia La exposición permanente a los cambios climáticos, el polvo, la lluvia y las temperaturas extremas son algunos de los factores que pueden provocar daños y averías en las partes mecánicas móviles de las campanas de bronce. De este modo, no solo se dificulta el movimiento de este tipo de instrumentos, sino que puede resultar peligroso tanto para las personas encargadas de su operación como para los feligreses que asisten a estos edificios destinados al culto religioso. En este contexto, es necesario llevar a cabo un mantenimiento periódico del andamiaje y de las cadenas de soporte para garantizar el buen funcionamiento de las campanas.

No obstante, este proceso no solo es complicado, sino que implica un considerable gasto de dinero, razón por la que son cada vez más las administraciones de iglesias que se inclinan por la automatización de campanas reales. Para ello, además de sus series de motores rotativos por control electrónico, Belltron cuenta con un amplio catálogo de motores lineales desprovistos de piezas móviles, los cuales son resistentes a todas las condiciones climáticas.

Soluciones de automatización de campanas reales, de la mano de Belltron Como una de las empresas líderes a nivel internacional en el diseño y fabricación de sistemas de automatización de campanas reales, Belltron destaca por la implementación de tecnología de vanguardia para adaptarse a las necesidades de cada iglesia o catedral. En este aspecto, la firma italiana ha desarrollado un motor lineal de inducción electromagnética para el sonido sin secuencia, el cual se encuentra disponible en 5 versiones. Este dispositivo permite que la campana se libere de oscilaciones, fricciones y ruidos molestos, gracias al impulso de la fuerza de un campo electromagnético que sustituye a la cadena de transmisión.

Por otro lado, es posible mencionar las series de motores rotativos, los cuales poseen un módulo de control integrado que permite el movimiento lateral, en el caso del modelo MTR-9000, y también posibilita el de volteo en la serie MTR-8000.

Con una trayectoria de más de 40 años en el sector, Belltron se ha posicionado como una referencia en la automatización de campanas reales gracias a una producción que responde a los más altos estándares técnicos y cualitativos del mercado.